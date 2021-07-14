Son Dakika: 4 büyük kulübün başkanı bir arada! Tarihi buluşmayı canlı aktarıyoruz...

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları tarihi bir buluşma gerçekleştiriyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, canlı yayında yöneltilen soruları yanıtlıyor.

İşte başkanların açıklamalarının tamamı;

AHMET NUR ÇEBİ: Sporun kardeşlik ve birleştirici özelliğinden hepimizin faydalanması gerektiğini tüm başkanlar olarak kabul ediyoruz ancak dışarıda negatif bir algı var. Pandemi şartlarına rağmen bizlerin bir araya gelebileceğini kamuoyuna göstermek istedik. Biz ne kadar barışık olursak toplumun huzuru ve barışı için fayda sağlayacak diye düşündük. Bu fikri ortaya atanlar oldu, biz de destekledik ve buradayız. Özetle durum şu, sahadaki rekabet dışında hepimiz dostuz, ağabey ve kardeşiz. Ben öyle tahmin ediyorum ki kendi camialarımıza da mesaj vermiş olacağız.

Hepimizin ortak tavrı şu; herkesin bir sorunu olabilir. Ama tek bir takımın sorunu varsa diğer arkadaşlarımızın da bu sorunu kendi sorunu gibi algıladığını biliyoruz. Bu güzel bir şey. Biz haklarımızı aramak, sorunlarımızı çözmek için mücadele veriyoruz. Bu bir kavga gibi algılanıyor. Medyaya bazı şeyler olmadığı gibi yansıyor ve bu zaman zaman bizi üzüyor. Bazı istihbaratları doğru yapmıyorlar ve bu da sorun yaratıyor.

ALİ KOÇ: Sorunlarımız aynı. Saha dışında ortak hareket etmeliyiz, yapıcı olmalıyız. Bu bir araya gelişi yaptığımız için çok mutluyum. Bu toplantı bir çok toplantının başı olur inşallah. Çözümleri ve önerileri başarılı şekilde inşallah hayata geçiririz.

BURAK ELMAS: 4 başkan olarak bir sayıya dayandıracaksak yüzde 78 Pasolig'in temsilcileri burada. Aynı sorunları yaşadığımız bir gerçek. Bazı problemleri halletmezsek kaos sezonuna başlayacağız. Çözümün kaçınılmaz olduğu konusunda hemfikiriz. Sahada rekabet edelim, ama saha dışında bunları çözebilelim. Başkanlarımız çok açık fikirlilikle bu masaya oturdu. Ben bu görüşmeyi çok önemsiyorum. Türkiye için futbol çok önemli. Türk futbolunun değerini artırarak görüşmeyi umuyorum.

AHMET AĞAOĞLU: Ülke futbolunun yüzde 78'ini temsil eden bizlersek sorunların sorumlusunun da yüzde 78'i biziz demektir. Sahada rakibiz, rekabetin fair-play çerçevesinde olması gerektiğini düşünürsek saha dışında o fair-playe oyuncularımızla da birlikte sorumluyuz. Dünden bugüne devam eden bir problem bu. Eğer paydaşlar 4 büyük kulüpse sorumlular da biziz. 30 yıldan fazla futbolun içindeyim ama bizler Burak başkanımız aramıza yeni katıldı ama haftada 2 kez konuşuyoruz Kulüpler Birliği'nde. Kamuoyuna yansıtamadık ama bu yayında konuşacağız.

"SORUN ÇÖZÜLENE KADAR 40 DEĞİL, 400 KERE ÇALACAĞIZ TFF'NİN KAPISINI"

AHMET NUR ÇEBİ: A kulübü için gerekli olan B-C için gerekli değilse, biz bunları destekliyoruz dedik. Tüm başkanlarımız böyle düşünüyor. 3'ünün değil benim sorunum varsa hepimiz bu sorunu kabul ediyoruz. Ne olursa olsun bizler beraberiz. Bizim sorunumuz bakanlık tarafında, TFF tarafında her yerde olabilir. Bizim TFF tarafında istediğimiz taleplerimiz, bu konularda ısrarlı olmamız bizim o kuruma saygısızlık içerisinde olduğumuz şeklinde değerlendirilmemeli. Bunu dile getirmenin saygısızlık tarafı yok. O kapıyı 40 kere çalabiliriz. Bunun kavga olarak adlandırılması doğru değil. Bizim konuştuğumuz şeyler medyaya yansısa zaten sorun yok, yansımayınca yanlış yansıyor. Bazı istihbaratları yanlış yansıtıyorlar. Kurulların bağımsız olması, yayın ihalesi 5 sene önce yapılmış olmasına rağmen 2 ilk senesi tamam ama 2 senedir sağlıklı şekilde yürümeyen, kulüp gelirlerinin erozyona uğradığını görüyoruz. Bir şekilde konuları çözmeye çalışıyorlar ama yapılan çalışmalar kayıplar noktasında hudutu geçince bizler sıkıntı yaşıyoruz. Rakamın düşmesi konuşuldu pandemi nedeniyle, 2 sene zaten sorunsuz yürümüştü, sonra pandemi nedeniyle ortaya konan tablo bizi yoruyor. Yayıncı kuruluşu biz zarar görürken korumaya çalışmak bizi yoruyor. Bizim itirazda bulunup kapı çalmamız doğal süreç. Biz indirimi düşünmüyoruz demiştim Kulüpler Birliği Başkanıyken. Yayıncı kuruluş bakanlık veya TFF ile birlikte bize destek olsaydı. Bize bir para versinler, sonra bize bilet satışlarından sonra kolaylık sağlarsınız dedik ama olmadı. Bizim sorunlarımıza cevap geliyor onda sorun yok. Cevaplar geliyor ama istediğimiz gibi gelmiyor. Onların bu konumda çok suçlayıcı konuşmak doğru değil. Yayıncı kuruluşun yaptığı çok doğru olmuyor sorunu bizler yaşıyoruz. Bu rakamlar bizi çok zorluyor. 40 değil 400 kere çalacağız çözülene kadar.

ALİ KOÇ: Endüstriyi büyütmek, kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamak, uluslararası rekabeti sağlıklı hale getirmek, mali olarak herkesi dengede tutabilmek TFF'nin görevi. TFF sorunun özüne inmiyor, dolayısı ile çözüm üretmiyor. Aldıkları kararlarda genellikle görüş ayrılıkları olduğu zaman kendi vicdanlarında bu kararları meşrulaştırmaya çalışıyorlar. TFF'nin bize kulak vermesi gerekirken TFF'nin Mali Genel Kurulu'na bir -çok kulüp katılmadı en son. Gelin konuşalım demek yönüne böl ve yönet durumuna gittiler. Orada fiziken bulunan 19 kulüp olmasına rağmen, devlete baş kaldırmaya kadar giden iddialara aracı olmaları ile birlikte, belli gazetecilerle bunları aktarmaya çalıştılar.

YAYINCI KURULUŞUN TEKLİFİ: 2 MİLYAR!

Son 4 sezonda en büyük 5 ligin gelirleri artarken bizimki inmiş. Biz neden her sezon düşüşü görmek zorundayız. İhale 5 sezon önce yapılmış. Son yıllarda çok zor durumlar kur sabitlemeleri vs. diyerek rakam küçülüyor. Bu rakam 2017'de 468 milyona iniyor, sonra 416 milyona, sonra 388 milyon dolara, geçen sezon 337 milyon dolara iniyor. Hiç 500 milyon hiç olmuyor. 5 senede toplam 564 milyon dolar. Bize bu senede yaptıkları teklif 2 milyar TL. Bu rakamı baz alırsak 679 milyon dolar oluyor, bu sezon da aynı şekilde kalacağını düşünürsek. Bu hangi nedenlerle oluyor?

Şartlar uymadığı için bizim manevra alanımız çok daralıyor. Bizimle aynı düşüncede olmasını düşündüğümüz TFF, yayıncı kuruluştan daha fazla yayıncı kuruluşu savunuyor. Nedenini oralara götürürsek farklı şeyler çıkar ortaya, ihaleye fesat karıştırmaya kadar gider ama öyle düşünmüyoruz. Daha pandemi gelmeden başladı. Biz başımıza geleni bildiğimiz için 1 seferlik olsun dedik, seneye eski şartlarla başlayalım dedik düşündüğümüz gibi de oldu ve gelirimiz her sene indi.

"TFF MASAYA YUMRUĞUNU VURSA..."

3 sene evvel Kulüpler Birliği'ne gelindi araya girildi. Kasımpaşa ve Galatasaray imzalamadı. Biz şartlı olarak imzaladık. Bilgi alışverişi yapılması bizim bu karara ortak olduğumuzu göstermez. Pandemi yayıncı kuruluş için var, bizim için de var. Euro deli gibi artıyor. Dolar yüzde 129, dolar da yüzde 150 artmış. Pandeminin verdiği etkiler var. Bilet, loca satamıyoruz. Yayıncı kuruluş pastayı her geçen gün daraltıyor, geçen sezon 21 takıma bölünmüş oldu. Siz yayıncı kuruluşu bu kadar savunurken Ankara'ya gidip onlarla yaptığınız görüşmeleri anlattınız mı. Yapsaydınız anlatırdınız muhtemelen. İşin ciddiyetsizliğini anlatmak için söyleyeyim, her sene aynı şeyi yapıyoruz, bıçak kemiğe dayanana kadar, önümüzdeki sezonun paralarının bir kısmı ödenmesi gerekiyor. Geçen sene sezon başlamadan sus bedeli gibi bir para aldık. Biz bunu ciddiyetten uzak olarak görüyoruz. TFF masaya yumruğunu vursaydı iş buralara gelmezdi.

"ARTIK SEYİRCİ DEĞİL, KAPTAN OLACAĞIZ"

BURAK ELMAS: Biz Türk futbolunun sahibiyiz, kulüpler olarak. Biz federasyonu, oyunu yönetmesi için seçiyoruz. Gelinen noktada federasyon bizi yönetiyor. Artık biz seyirci olmayacağız, kaptan olacağız. Bir garip, anlaşılamaz bir yayıncı kuruluş ilişkisi var. Şartnameyi biz belirlemedik, biz zorlamadık. Biz yayıncı kuruluşu zorla ihaleye sokmadık. Eğer bu ihaleye giriyorlarsa, bu bedeli ödemek zorundalar. Onlardan daha da zengin değiliz kulüpler olarak. Neden biz onları idare edelim? Senelerce her sene başında indirim yapıldı. Biz her sene ihale yapıyor gibi her sene paraları indiriyoruz. Her sene ihale yapalım o zaman.

İkinci konu kurullar, Süper Lig'de kurullardan memnun olan kişi yok. Demek ki sistem çalışmıyor. Biz sistemi başındakileri değiştirerek yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Tahkim Kurulu Disiplinin karalarının üstü bir kurul. Disiplin ve Tahkim kurulu başkanları beraber kitap yazmışlar. Eski hakemlerimiz her hafta hakemlik camiasının içinin çürümüş olduğunu söylüyor. Biz değil, onlar anlatıyor. Böyle giderse problemleri şahıslara zimmetleyip birbirimizle kavga etmeye devam edeceğiz. Çözüm, Tahkim ve Disiplin kurulu ile ilgili düzenleme istiyoruz. Birine verilen diğerine verilmemesi durumu olmayacak ve bunu biz teklif edeceğiz. MHK da çalışmıyor. Oyunu yöneten sistem çalışmayınca iş çalışmıyor. Kendi kararlarının ceza veren kurulu, bunu düzenleyen kurum kendisi üst kurulunun atamasını yapıyor, bu olamaz.

"TFF KARAR VERMEK İÇİN BUGÜNKÜ AÇIKLAMALARIMIZI BEKLİYOR"

Bir oyuncumuzun transferi konusunda başka bir kulüple davamız var. İtirazımızı yaptık ve problemli davranışlar konusunda görüşmemiz var. Avrupa çözdü ama TFF'yi bekliyoruz. Avrupa kupasında oynatmamız gereken oyuncu konusunda bize izin vermedi. Neden, çünkü bu akşamki konuşmayı bekliyorlar. Galatasaray Spor kulübü bu yayında ne diyecek onu bekliyorlar. Bu görevi layığı ile yapmalarını bekliyoruz. Naklen yayından kesiyoruz ama oyuncularınkinden de kesiyoruz diyen yok. Bankalarla yaptığımız anlaşma gereği, bankalarla yaptığımız anlaşmada vergilerden sonra ödemeler var. Vadeler birbirine uymuyor. Vergi artışı oldu, oyuncu vergilerini biz ödüyoruz. Ben kimsenin bunu düşürün dediğini duymadım. Madem biz kulüplerle birlikte çözeceksek o zaman TFF'nin görevi ne bunu tartışmak lazım.

Başkanlarımızla yaptığımız görüşmede hepimizin sorunları aynı. Bu şartlar altında devam edemeyeceğimiz konusunda hemfikiriz. Bizim niyetimiz üzüm yemek, bağcıyu dövmek değil. Şu anda üzüm yok, bağcı ortada dolaşıyor.

"KAPALI KAPILAR ARDINDA KONUŞULMASIN"



Oyun eski ilgisini kaybetmeye başladı. Pandemi öncesinden beri. En son Milli takımımızın başarısı ortada, sahada başarı yok. Kulüpler sürekli birbiriyle kavga ediyor. Oyuncularımıza, hocamıza verilen cezalara itiraz ediyoruz. Kulübünü savun, ceza al böyle devam sonra aynı şeyler tekrar başımıza geliyor. Sorunu çözmemelerinin bedeli stresin artması oluyor. Biz kendimiz kavga ediyoruz sorunlar çözülmedikçe. Türkiye'yi de bu kadar germeye gerek yok. İdare ederek gidebileceğimiz yer kalmadı, ya çözeceğiz, ya çözeceğiz. Biz TFF ile yaptığımız toplantıyı zabıt olmadan yapmayacağız, Galatasaray olarak. Çünkü kapılar ardından başka, dışarıda başka oluyor. Rakamlar açık, borçlarımız belli, herkes her şeyi biliyor o zaman. Kapalı kapılar ardında konuşulmasın diyoruz.