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Futbol
Haber Giriş: 02.07.2021 - 08:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika: 39 yaşındaki Bruno Alves imzayı attı! Yeni takımı...

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Son Dakika: 39 yaşındaki Bruno Alves imzayı attı! Yeni takımı...

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Bruno Alves, 39 yaşında bir transfer daha yaptı ve Famalicao ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Bruno Alves, 39 yaşında ülkesine döndü.

Son olarak Parma forması giyen Portekizli savunmacı, ülkesinin takımlarından Famalicao ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Bruno Alves, "Babamın oynadığı bir kulübü temsil etmek harika bir his. Bana inandıklarını biliyorum." dedi.

Bruno Alves'in babası Washington Alves de 1984-85 sezonunda Famalicao forması giymişti.

BABASINDAN SÜPER LİG İDDİALARI

Washington Alves, , "Portekiz'de başka takımlardan da teklifler var. Aynı zamanda İtalya, Meksika ve Türkiye'den de teklif aldık. Bruno Alves'in seçebileceği çok teklif var. Elbette kariyerini Porto'da bitirmek istiyor ancak belki bu yıl bu olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

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