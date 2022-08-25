Son Dakika: Türk futbolu adına acı tablo! 27 yıl sonra bir ilk... Stefan Kuntz detayı...

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Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda etmesinin ardından Türk futbolu adına 27 yıllık seri sona erdi.
1996-1997 sezonundan bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi son buldu.
Son olarak Beşiktaş, 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg'a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.
GOLLER STEFAN KUNTZ'DAN
Beşiktaş'ın sahasında 3-1 kazanmasına rağmen toplamda 4-3'lük skorla elendiği karşılaşmada siyah beyazlı ekibin gollerinden iki tanesini, bugün A Milli Takım teknik direktörü olan Stefan Kuntz kaydetmişti.
Siyah beyazlı ekip, ilk maçta Rosenborg'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.
BEŞİKTAŞ 3-1 ROSENBORG MAÇINDA STEFAN KUNTZ'UN ATTIĞI GOLLER
#OnThisDay in 1⃣9⃣9⃣5⃣— UEFA.com DE (@UEFAcom_de) August 23, 2021
⚽️⚽️ Stefan #Kuntz 🆚 Rosenborg 😎💪🦅#UCL | @Besiktas | @BesiktasEnglish pic.twitter.com/s8jd5yWE3h
5 'ALTIN' SEZON
97/98, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08 sezonlarında iki Türk takımı, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.
1996-1997 sezonundan bu yana gruplarda Galatasaray 15, Beşiktaş 8, Fenerbahçe, 6, Trabzonspor 1, Başakşehir 1, Bursaspor 1 kez mücadele etti.
ÜÇÜNCÜ KEZ YAŞANIYOR
1992/93 sezonundan bu yana düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü kez hiçbir Türk takımı gruplarda mücadele edemeyecek.
2022/23
1995/96
1992/93