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Son Dakika: Türk futbolu adına acı tablo! 27 yıl sonra bir ilk... Stefan Kuntz detayı...

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#Trabzonspor#Şampiyonlar Ligi#27 Yıl
Son Dakika: Türk futbolu adına acı tablo 27 yıl sonra bir ilk... Stefan Kuntz detayı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 08:35

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımıyla 0-0 berabere kaldı ve grup şansını kaybetti. Bordo Mavililer'in Şampiyonlar Ligi biletini alamamasının ardıandan, gruplarda 27 yıl sonra Türk takımı yer alamayacak.

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Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda etmesinin ardından Türk futbolu adına 27 yıllık seri sona erdi.

1996-1997 sezonundan bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi son buldu.

Son olarak Beşiktaş, 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg'a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.

GOLLER STEFAN KUNTZ'DAN

Beşiktaş'ın sahasında 3-1 kazanmasına rağmen toplamda 4-3'lük skorla elendiği karşılaşmada siyah beyazlı ekibin gollerinden iki tanesini, bugün A Milli Takım teknik direktörü olan Stefan Kuntz kaydetmişti.

Siyah beyazlı ekip, ilk maçta Rosenborg'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.

BEŞİKTAŞ 3-1 ROSENBORG MAÇINDA STEFAN KUNTZ'UN ATTIĞI GOLLER

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5 'ALTIN' SEZON

97/98, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08 sezonlarında iki Türk takımı, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

1996-1997 sezonundan bu yana gruplarda Galatasaray 15, Beşiktaş 8, Fenerbahçe, 6, Trabzonspor 1, Başakşehir 1, Bursaspor 1 kez mücadele etti.

ÜÇÜNCÜ KEZ YAŞANIYOR

1992/93 sezonundan bu yana düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü kez hiçbir Türk takımı gruplarda mücadele edemeyecek.

2022/23 
1995/96 
1992/93 

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#Trabzonspor#Şampiyonlar Ligi#27 Yıl

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