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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Son dakika | 24Erzincanspor'da 5 pozitif koronavirüs vakası!

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Son dakika | 24Erzincanspor'da 5 pozitif koronavirüs vakası!
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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor'da, 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testinde, takımdaki 5 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

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Teknik heyette pozitif vakanın yaşanmadığı aktarılan açıklamada, "Erzincanspor-Manisaspor FK maçı hazırlıkları tamamlandı. Testleri pozitif çıkan futbolcularda herhangi bir semptoma rastlanılmamıştır. Testleri pozitif çıkan oyuncularımız tesislerde izole edilerek tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

 

Son dakika | 24Erzincansporda 5 pozitif koronavirüs vakası

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