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GeriFutbol Son Dakika | 22 takımlı Süper Lig için gözler TFF'ye çevrildi
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İHA
Haber Giriş: 01.08.2020 - 18:40,Son Güncelleme:

Son Dakika | 22 takımlı Süper Lig için gözler TFF'ye çevrildi

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Son Dakika | 22 takımlı Süper Lig için gözler TFF'ye çevrildi
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TFF, bazı kulüplerin yapmış olduğu 'Süper Lig 22 takım olsun' önerisini gelecek hafta yönetim kurulu toplantısında değerlendirecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen çarşamba günü yaptığı yönetim kurulu toplantısında, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması kararı çıkmıştı.

İHA'nın haberine göre gelecek sezon Süper Lig'in 21 takımla oynanması kararı sonrası bazı kulüplerin '22 takımlı lig' başvurusu için federasyon, bayramdan sonra toplanacak. Yönetim kurulu, kendilerine iletilen bu konu hakkında görüşeceği öğrenildi

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