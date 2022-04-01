Son Dakika: 2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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FIFA'nın açıkladığı mart ayı dünya sıralamasına göre birinci torbada ev sahibi Katar'ın yanı sıra Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya ve Portekiz yer aldı.

Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belirlenecek.

2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası kura çekimi 1 Nisan Cuma günü (bugün) Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 19.00'da başlayacak.



Saat 19.00'da başlayacak kura çekimi TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

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Katar'ın başkenti Doha'da bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek kurada torbalar şöyle:

1. torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz

2. torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan

3. torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus

4. torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda

2022 Katar Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

TAKIMLAR 2022 DÜNYA KUPASI'NA NASIL GELDİ?



2022 Dünya Kupası'na katılacak takımlar: Katar (Ev sahibi), Almanya, Danimarka, Brezilya, Belçika, Fransa, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsveçre, Hollanda, Arjantin, İran, Güney Kore, Suudi Arabistan, Japonya, Ekvador, Uruguay, Kanada, Gana, Senegal, Polonya, Portekiz, Fas, Tunus, Kamerun, Meksika, Suudi Arabistan

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AVRUPA (UEFA; 13 TAKIM)



Avrupa elemeleri sonrası Dünya Kupası'na katılacak takımlar: Almanya, Danimarka, Belçika, Fransa, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsviçre, Hollanda

UEFA'ya bağlı 55 ülke Mart'tan Kasım 2021'e kadar süren süreçte Dünya Kupası'na katılmak için mücadele etti.

10 grup birincisi direkt Dünya Kupası bileti aldı.

A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg, Azerbaycan

B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgariztan, Litvanya

D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna-Hersek, Kazakistan

E Grubu: Belçika, Galler, Çek Cumhuriyeti, Belarus, Estonya

F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Malta,

I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Lihtenştayn

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3 TAKIMA PLAYOFF TURU VİZESİ



Avrupa'dan üç takım da playoff'lardan Dünya Kupası vizesi aldı. 10 grup ikincisi ile 2020-21 UEFA Uluslar Ligi'nde gruplarını ilk ikide tamamlayamayan en iyi averaja sahip iki takım, Avusturya ile Çek Cumhuriyeti finaller için avantaj aradı. Playoff'lar sonrası Portekiz ile Polonya Dünya Kupası bileti aldı. Galler ise Haziran'a ertelenen İskoçya-Ukrayna maçının galibiyle playoff oynayacak. Rusya ise Ukrayna'yı işgal sonrası turnuvadan ihraç edilmişti.

GÜNEY AMERİKA (CONMEBOL 4.5 Takım)

Güney Amerika elemeleri sonrası Dünya Kupası'na katılacak takımlar:Brezilya, Arjantin, Ekvador, Uruguay



Playoff oynayacak ekip: Peru

Güney Amerika elemelerinde 10 takım gruplarda mücadele etti. İlk 4 sırayı alan ekipler Katar biletini aldı. Güney Amerika beşincisi Peru ise Asya Futbol Federasyonu playoff'undaki Avustralya-Birleşik Arap Emirlikleri eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

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Güney Amerika'da Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk takım 11 Kasım 2021'de Brezilya olmuştu. Arjantin onu beş gün takip etmiş; daha sonra Ekvador ve Uruguay da finallere gitme başarısı göstermişti.

KUZEY AMERİKA, ORTA AMERİKA, KARAYİPLER (CONCACAF; 3.5 TAKIM)

CONCACAF elemleri sonrası Dünya Kupası'na katılacak takımlar: Kanada, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri. Kosta Rika, Okyanusya temsilcisi Yeni Zelanda ile play-off oynayacak.

CONCACAF, çoğunluğu dünya futbolunun küçük ekiplerinden oluşan 35 ülke takımından oluşuyor. Yenilenen eleme süreci 2022'de yürürlüğe girdi. Eylül 2020'de başlayacak elemeler Eylül 2021'de sona erecekti. Ancak coronavirüs nedeniyle organizasyon sona erdi. Format yeniden belirlendi. Buna göre ilk turda FIFA sıralamasında 6-35 arasında yer alan takımlar 6 grubun ilk 5'ine bölündü. Mart ve Haziran 2021 tarihleri arasında her takım diğeriyle bir kez oynadı. 6 grup birincisi yola devam etti.

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İLK TABLO



A Grubu: El Salvador, Antigua ve Barbuda, Grenada, Montserrat, ABD Virgin Adaları

B Grubu: Kanada, Surinam, Bermuda, Cayman Adaları, Aruba

C Grubu: Curaçao, Guatemala, St Vincent ve Grenadine, Küba, Britanya Virgin Adaları

D Grubu: Panama, Dominik Cumhuriyeti, Barbados, Dominica, Anguilla

E Grubu: Haiti, Nikaragua, Belize, St Lucia (Çekildi), Turks ve Caicos Adaları

F Grubu: Trinidad-Tobago, St Kitts ve Nevis, Guyana, Porto Riko, Bahamalar

Birinci tur: 6 grup birincisi, 12-15 Haziran 2021'de deplasmanlı eleme sistemine göre kendi aralarında mücadele etti. Üç grup birincisi yola devam etti.

Son tur: Kanada, El Salvador ve Panama, FIFA sıralamasında 1-5'te olan Costa Rika, Honduras, Jamaika, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı. 8 takım birbirleriyle deplasmanlı sistemine göre 14 maç yaptı. İlk üç sıradaki takımlar Dünya Kupası bileti aldı. Dördüncü takım ise Haziran 2022'de Okyanusya temsilcisiyle playoff oynayacak. Bu konfederasyondan Dünya Kupası biletini alan ilk takım 27 Mart'ta Kanada oldu. Kanada’yı Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

AFRİKA (CAF; 5 TAKIM)

Afrika elemeleri sonrası Dünya Kupası'na katılacak takımlar: Kamerun, Fas, Senegal, Gana, Tunus

Afrika'da FIFA'ya üye 54 takım final bileti almak için mücadele etti.

İlk tur: Sıralamanın altındaki 28 takım Eylül 2019'da iki ayaklı eşleşmelerde karşı karşıya kaldı.

İkinci tur: İlk turun 14 kazananı diğer 26 Afrika takımına katıldı. 40 takım dörder gruplu 10 takıma ayrıldı. Grup kazananları son tura kaldı.

Son tur Mart 2020'de başlayıp Ekim 2021'de sona erecekti; ancak coronavirüs organizasyonunun ertelenmesine neden oldu. Gruplar sonunda Eylül 2021'de başladı ve Kasım'da sona erdi.

Gruplar ve kazananları kalın harflerle gösterilmiştir:

A Grubu: Cezayir, Burkina Faso, Nijer, Cibuti

B Grubu: Tunus, Zambiya, Moritanya, Ekvatoral Gine

C Grubu: Nijerya, Cape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti, Liberya

D Grubu: Kamerun, Fildişi Kıyısı, Mozambik, Malavi

E Grubu: Mali, Uganda, Kenya, Ruanda

F Grubu: Mısır, Gabon, Libya, Angola

G Grubu: Gana, Güney Afrika, Zimbabve, Etiyopya

H Grubu: Senegal, Kongo, Namibya, Togo

I Grubu: Fas, Gine, Gine-Bissau, Sudan

J Grubu: Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Benin, Madagaskar, Tanzanya

SON TABLO



İlk sırayı alan 10 takım arasındaki kura çekimi sonrası takımlar çift maçlı eleme usulüyle birbirlerine rakip oldu. Bu maçları kazanan ekipler Dünya Kupası bileti aldı.

ASYA (AFC; 4.5 TAKIM)

Asya elemeleri sonrası Dünya Kupası'na katılacak takımlar: İran, Güney Kore, Suudi Arabistan, Japonya

İlk tur: Sıralamnın alt sırasındaki 12 takım Haziran 2019'da çift maçlı elemelerde karşı karşıya geldi. Guam, Macao, Moğolistan, Timor-Leste, Bangladeş ve Kamboçya üst tura yükseldi.

İkinci tur: İlk turun üst tura yükselen 6 takımı 34 Asya ekibine katıldı. 5'er takımlı 8 grup oluşturuldu, aynı zamanda 2023 Asya Kupası finallerine katılmak için de maç yapıldı. (2022 Dünya Kupası'nı düzenleyen Katar da bu nedenle elemelere katıldı.)

AFC, maçların tamamlanması için ortak bir düzenleme yaptı. Turdaki karşılaşmalar 31 Mayıs ve 15 Haziran 2021 arasındaki maçlarla tamamlandı.

7 grup birincisi (Katar 8.'ydi) ve beş grup ikincisi gruplardan çıktı. 12 takım, üçüncü tura yükseldi.

A Grubu: Çin, Suriye, Filipinler, Maldivler, Guam

B Grubu: Avustralya, Ürdün, Tayvan, Kuveyt, Nepal

C Grubu: İran, Irak, Bahreyn, Hong Kong, Kamboçya

D Grubu: Suudi Arabistan, Özbekistan, Filistin, Yemen, Singapur

E Grubu: Bangladeş, Umman, Hindistan, Afganistan, Katar

F Grubu: Japonya, Kırgızistan, Tacikistan, Myanmar, Moğolistan

G Grubu: Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Tayland, Malezya, Endonezya

H Grubu: Güney Kore, Lübnan, Kuzey Kore (Çekildi) Türkmenistan, Sri Lanka

Üçüncü tur(son grup turu): 12 takım 6'şar takımlı iki gruba ayrıldı. Grup kazananları ve ikincileri otomatikman Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.



Asya'dan Dünya Kupası biletini alan ilk ülke İran oldu. İran, Ocak 2022'de finalleri garantiledi. Onu daha sonra Güney Kore takip etti. B Grubu'ndan ise Suudi Arabistan ve Japonya bileti aldı.

A Grubu: İran, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suriye, Lübnan

B Grubu: Japonya, Avustralya, Suudi Arabistan, Çin, Umman, Vietnam

Dördüncü tur: Gruplarını gruplarda üçüncü tamamlayan Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri, 7 Haziran'da Katar'da bir maçlık playoff mücadelesinde karşı karşıya gelecekler. Kazanan ekip, Peru ile kıtalaraarsı playoff'unda mücadele edecek. Burada mutlu sona ulaşan takım ise bir hafta sonra ise Dünya Kupası'nda yer alacak.

OKYANUSYA

(OFC; 0.5 TAKIM)

KITALARARASI PLAY-OFF'LAR

Avustralya -Birleşik Arap Emirlikleri (AFC) - Peru (CONMEBOL)

Kosta Rika (CONCACAF) - Solomon Adaları veya Yeni Zelanda(OFC)