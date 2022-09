Son Dakika: 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Sırbistan - Mali maçı sonrası kavga! Canlı yayında takım arkadaşları birbirine girdi...

Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından olan 2022 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'a kaybeden Mali'de forma giyen iki basketbolcu, canlı yayında kavga etti.

Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen turnuvanın beşinci gününde, B Grubu'nda Mali'yi 81-68 mağlup eden Sırbistan'da Sasa Cado, maç sonu röportaj vermek için kamera karşına geçti.

Sırp televizyonunun Sasa Cado'nun röportajını yayınladığı esnada Mali forması giyen Salimatou Kourouma ve Kamite Elisabeth birbirine girdi. Takım arkadaşları, kavga eden öfkeli sporcuları güçlükle ayırdı.

A vicious brawl has broken out between teammates after Mali lost to Serbia at the Women's World Cup.



FIBA will launch an investigation into the scuffle that spilled into the press area today. pic.twitter.com/ZNZQ6XtaSn