Son Dakika: 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Sırbistan - Mali maçı sonrası kavga! Canlı yayında takım arkadaşları birbirine girdi...

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Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından olan 2022 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'a kaybeden Mali'de forma giyen iki basketbolcu, canlı yayında kavga etti.

Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen turnuvanın beşinci gününde, B Grubu'nda Mali'yi 81-68 mağlup eden Sırbistan'da Sasa Cado, maç sonu röportaj vermek için kamera karşına geçti.

Sırp televizyonunun Sasa Cado'nun röportajını yayınladığı esnada Mali forması giyen Salimatou Kourouma ve Kamite Elisabeth birbirine girdi. Takım arkadaşları, kavga eden öfkeli sporcuları güçlükle ayırdı.

A vicious brawl has broken out between teammates after Mali lost to Serbia at the Women's World Cup.



FIBA will launch an investigation into the scuffle that spilled into the press area today. pic.twitter.com/ZNZQ6XtaSn — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) September 27, 2022

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FIBA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan kavganın ardından harekete geçen FIBA, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan FIBA Sözcüsü, soruşturmanın tamamlanmasının ardından ilgili disiplin yaptırımlarının uygulanacağını ifade etti.

FIBA Sözcüsü, "FIBA olarak bugün Sırbistan ve Mali arasında oynanan 2022 FIBA Dünya Kupası B Grubu maçının ardından Mali oyuncuları arasında yaşadan kavgadan haberdarız. Kavgayı takiben FIBA olarak ilgili soruşturmayı başlatmış bulunmaktayız. Soruşturma sona erdiğinde uygulanacak disiplin yaptırımlarına karar verilecektir." dedi.

HENÜZ GALİBİYETLERİ YOK

2022 FIBA Dünya Kupası'nda oynadığı 4 maçın tamamımı kaybeden Mali, B Grubu'nda son sırada yer alıyor. Mali, bu sonuçların ardından 2022 FIBA Dünya Kupası'na matematiksel olarak veda etti. Formalite maçında Kanada ile kozlarını paylaşacaklar.

MALİ'NİN OYNADIĞI MAÇLARIN SONUÇLARI

Japonya 89-56 Mali

Mali 58 - 118 Avustralya

Mali 59 - 74 Fransa

Sırbistan 81-68 Mali