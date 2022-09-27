Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Son Dakika: 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Sırbistan - Mali maçı sonrası kavga! Canlı yayında takım arkadaşları birbirine girdi...

Güncelleme Tarihi:

#Mali#Sırbistan#Kavga
Son Dakika: 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupasında Sırbistan - Mali maçı sonrası kavga Canlı yayında takım arkadaşları birbirine girdi...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 10:43

2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Sırbistan'a kaybeden Mali'de forma giyen Salimatou Kourouma ve Kamite Elisabeth canlı yayında kavga etti.

Haberin Devamı

Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından olan 2022 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'a kaybeden Mali'de forma giyen iki basketbolcu, canlı yayında kavga etti.

Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen turnuvanın beşinci gününde, B Grubu'nda Mali'yi 81-68 mağlup eden Sırbistan'da Sasa Cado, maç sonu röportaj vermek için kamera karşına geçti.

Sırp televizyonunun Sasa Cado'nun röportajını yayınladığı esnada Mali forması giyen Salimatou Kourouma ve Kamite Elisabeth birbirine girdi. Takım arkadaşları, kavga eden öfkeli sporcuları güçlükle ayırdı.

Haberin Devamı

FIBA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan kavganın ardından harekete geçen FIBA, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan FIBA Sözcüsü, soruşturmanın tamamlanmasının ardından ilgili disiplin yaptırımlarının uygulanacağını ifade etti.

FIBA Sözcüsü, "FIBA olarak bugün Sırbistan ve Mali arasında oynanan 2022 FIBA Dünya Kupası B Grubu maçının ardından Mali oyuncuları arasında yaşadan kavgadan haberdarız. Kavgayı takiben FIBA olarak ilgili soruşturmayı başlatmış bulunmaktayız. Soruşturma sona erdiğinde uygulanacak disiplin yaptırımlarına karar verilecektir." dedi.

HENÜZ GALİBİYETLERİ YOK

2022 FIBA Dünya Kupası'nda oynadığı 4 maçın tamamımı kaybeden Mali, B Grubu'nda son sırada yer alıyor. Mali, bu sonuçların ardından 2022 FIBA Dünya Kupası'na matematiksel olarak veda etti. Formalite maçında Kanada ile kozlarını paylaşacaklar.

MALİ'NİN OYNADIĞI MAÇLARIN SONUÇLARI

Japonya 89-56 Mali
Mali 58 - 118 Avustralya
Mali 59 - 74 Fransa
Sırbistan 81-68 Mali

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mali#Sırbistan#Kavga

BAKMADAN GEÇME!

YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma
Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı

BAKMADAN GEÇME!

YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma
Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı