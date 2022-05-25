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Son Dakika: 2022-2023 sezonu transfer dönemi ne zaman başlayacak? TFF resmen açıkladı...

#Transfer#Süper Lig#TFF
Son Dakika: 2022-2023 sezonu transfer dönemi ne zaman başlayacak TFF resmen açıkladı...

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Aynı açıklamada ayrıca ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.

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#Transfer#Süper Lig#TFF

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