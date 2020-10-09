MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriSon Dakika | 2021 Tokyo Maratonu 7 ay ertelendi
GeriDiğer Son Dakika | 2021 Tokyo Maratonu 7 ay ertelendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Diğer
Haber Giriş: 09.10.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika | 2021 Tokyo Maratonu 7 ay ertelendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | 2021 Tokyo Maratonu 7 ay ertelendi
Abone Olgoogle-news

Mart ayında düzenlenmesi planlanan 2021 Tokyo Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın sonrasına alındı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, gelecek yıl 7 Mart'ta düzenlenmesi planlanan yarış, Kovid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle 17 Ekim'de koşulacak.

Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışı arasındaki organizasyon böylece 2021'e ertelenen 32. Olimpiyat Oyunları'nın bitiminden bir ay sonra yapılacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nı ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihlerine ertelemişti.

 

Son Dakika | 2021 Tokyo Maratonu 7 ay ertelendi

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle