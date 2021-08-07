Son Dakika: 2020 Tokyo'da Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya! Olimpiyat tarihine geçti...

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 51 kiloda Bulgar rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşı karşıya geldi.

Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi.

Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu ve Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Kadınlar boksta Türkiye'nin ilk madalyasının sahibi olarak tarihi bir başarı elde eden Buse Naz Çakıroğlu, mücadele sonrası büyük bir üzüntü yaşadı. Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği bulunan Buse Naz, olimpiyat gümüş madalyasını da başarılarına ekledi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

BUSENAZ SÜRMENELİ ALTIN İÇİN RİNGE ÇIKIYOR

Boksta finale yükselen bir diğer sporcumuz Busenaz Sürmeneli ise, TSİ 9.15'te altın madalya için ringe çıkacak. Milli boksörün finaldeki rakibi, Çinli sporcu Hong Gu olacak.