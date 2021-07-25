Son Dakika 2020 Tokyo Haberleri: Filenin Sultanları son olimpiyat şampiyonu Çin'i parkeden sildi! (Çin 0-3 Türkiye Voleybol Maçı Özeti)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadele 3-0 yendi.

Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak.

Salon: Ariake Arena

Hakemler: Susana Rodriguez (İspanya), Luis Gerardo Macias (Meksika)

Çin: Zhu, Yan, Gong, Zhang, Yuan, Ding (Mengjie Wang, Yao, Yanhan Liu, Yuanyuan Wang, Li)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Şeyma Ercan)

Setler: 21-25, 14-25, 14-25

Süre: 80 dakika (27, 28, 25

ZAFER SONRASI GUIDETTI VE SPORCULARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Guidetti: Takımımı tebrik ediyorum. Takımım müthiş maçlar oynayabilecek tecrübeye sahip. Çok cesurduk. Savunmada ve hücumda her şeyi yaptık. Çin son olimpiyat şampiyonu. Onlara şans tanımadık. Böyle devam etmek istiyoruz.

Eda Erdem: Yaptığımız şey çok güzel. Çin son olimpiyat şampiyonu. Turnuvaların ilk günleri çok zor olur ama biz maça çok iyi hazırlandık. Sahadaki duruşumuzdan, taktikleri uygulayışımızdan anlaşılabilir bu. Çin'e saygı duyuyoruz ama bugün bizim şanslı günümüğzdü. Karar anlarında üstünlüğümüz vardı. İlerleyen günlerde bu maç bize çok büyük artı olacak. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Büyük bir emek koydular ortaya. Çok mutluyuz. Biz hayatımızda en iyi yaptığımız şeyi işimiz olaak yapıyoruz. Voleybol bizim hayatımız. Takım olarak herkes işini çok seviyor. Aile ortamındayız. Sıkılma gibi bir şey yok. Önümüzde çok büyük hedeflerimiz var. Arkamızda Türkiye gibi koca bir ülke var. Bizleri seven insanlar var. Olimpiyattayız, bizlere olan desteğin farkındayız. Herksin özgüveni yerinde, çok mutlu. Salonu terk ettiğimiz anda bu galibiyeti unutacağız çünkü İtalya gibi bir rakiple oynayacağız. Kızlara gelirken şunu söyledim; 'Oraya gittiğinizde nasıl bir ortamda olduğunuzu anlayacaksınız. Burası elit bir ortam' Çünkü en iyi takımlar, en iyi sporcular burada. Umarım böyle devam ederiz.

Meliha İsmailoğlu: Son olimpiyat şampiyonuna karşı böyle galip gelmek çok önemli. Takımla gurur duyuyorum. Turnuvaya böyle girmek önemliydi. Umarım böyle devam ederiz.

Ebrar Karakurt: Maçın böyle geçmesini beklemiyorduk. Çin son olimpiyat şampiyonu sonuçta. Çok iyi oynadık, top sahamıza düşmedi neredeyse. İnşallah böyle devam ederiz.

Simge Aköz: Turnuvaların ilk günü her zaman zordur. Oyuna iyi giren taraf biz olduk. Uzun zamandır bu kadar kaliteli bir maç çıkarmamıştık. Güzel başladığımız için çok mutluyum. 3 set boyunca hiç kırılmadan, düşmeden, Çin gibi bir takımın üstünlüğünü kabul etmediğimizi gösterdik. İnşallah böyle devam eder. Durmak yok, devam.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZIN MAÇ TAKVİMİ

27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya