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Motor Sporları
Haber Giriş: 30.05.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Son dakika: 19 yaşındaki Jason Dupasquier hayatını kaybetti!

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Son dakika: 19 yaşındaki Jason Dupasquier hayatını kaybetti!

Jason Dupasquier hayatını kaybetti. Motor sporları takipçileri, İtalya'dan gelen üzücü haberle sarsıldı. 19 yaşındaki İsviçreli motosikletçi Jason Dupasquier, Mugello'da düzenlenecek Moto3 yarışının sıralama turlarında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Moto3'te yarışan Jason Dupasquier, Mugello'daki yarışın sıralama turları sırasında kaza geçirmişti. Helikopterle hastaneye kaldırılan Jason Dupasquier'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Son dakika: 19 yaşındaki Jason Dupasquier hayatını kaybetti

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