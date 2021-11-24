Son Dakika: Ahmet Ağaoğlu'ndan 14 kulübün 'hakem' kararı için flaş açıklama! Diğer 6 takım...

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Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün yaptıkları toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu; "Bugün yapılan toplantıda 14 kulüp ile ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık..." dedi.

AĞAOĞLU YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU

Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Katılmayan kulüplerle ilgili yanlış anlaşılma oldu. Biz 14 kulüp toplantıya katıldık ve bu kulüplerle hakem konuşmama kararı aldık. Katılmayan kulüpler adına bir karar alınmadı. Daha sonra isterlerse onlar da karara uyabilir" şeklinde konuştu.

ZARAR VERİLMESİNİ İSTEMİYORUZ

Ahmet Ağaoğlu sözlerini "MHK'nın sistemi hakkında yapılan çalışmanın selameti adına böyle bir karar alındı. Bu çalışmaya zarar verilmemesini istiyoruz"

TOPLANTIYA KATILMAYAN KULÜPLER

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Kulüpler Birliği'nin toplantısına katılmayan kulüplerin Antalyaspor, Alanyaspor, Beşiktaş, Kayserispor, Sivasspor, Gaziantep FK olduğu belirtildi.