Son Dakika: Ahmet Ağaoğlu'ndan 14 kulübün 'hakem' kararı için flaş açıklama! Diğer 6 takım...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Terim F.Bahçe sonrası ilk kez konuştu Ne derbi, ne hakem ne de TFF...Terim F.Bahçe sonrası ilk kez konuştu! 'Ne derbi, ne hakem ne de TFF...'#Galatasaray
Süper aşı devrimi Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTechi geride bıraktı'Süper aşı' devrimi! Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTech'i geride bıraktı#Kovid Aşısı
Kamera, robot süpürge, TVler... Akıllı ev aletlerine dikkat Mahremiyetimiz hackerlerın mı elindeKamera, robot süpürge, TV'ler... Akıllı ev aletlerine dikkat! Mahremiyetimiz hackerlerın mı elinde?#Akıllı Cihazlar
BAEden Türkiyeye yeni yatırımlar Doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalandıBAE'den Türkiye'ye yeni yatırımlar! Doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Almanyada Merkel dönemin sonu Koalisyon kuruldu, İşte Başbakan olacak isim...Almanya'da Merkel dönemin sonu! Koalisyon kuruldu, İşte Başbakan olacak isim...#ALMANYA
Aşı karşıtı doktorlar toplandı, 7 kişi hastalandı Önerdiği yöntem babasının sonu oldu...Aşı karşıtı doktorlar toplandı, 7 kişi hastalandı! Önerdiği yöntem babasının sonu oldu...#Koronavirüs
Bunu ilk kez duyuyorum deyip isyan etti Avam Kamarasında bebek krizi "Bunu ilk kez duyuyorum" deyip isyan etti! Avam Kamarası'nda bebek krizi#İngiltere
Teknoloji devinden çip fabrikası adımı 17 milyar doları gözden çıkardı... 2 bin kişiye istihdam sağlayacakTeknoloji devinden çip fabrikası adımı! 17 milyar doları gözden çıkardı... 2 bin kişiye istihdam sağlayacak#Samsung
TMOdan un arzı açıklaması Endişeye gerek yokTMO'dan un arzı açıklaması! Endişeye gerek yok#Toprak Mahsulleri Ofisi
Uzmanlar yorumladı: Kripto paralar nasıl etkilenecekUzmanlar yorumladı: Kripto paralar nasıl etkilenecek?#Kripto Para Piyasası
Meme kanseriyle mücadele eden Şimalden güzel haberMeme kanseriyle mücadele eden Şimal'den güzel haber#Şimal
Şaşırtan benzerlik: Bu beni ağlatıyorŞaşırtan benzerlik: Bu beni ağlatıyor#Scarlett Johansson
Mahkemeden emsallik pozitif anne kararıMahkemeden emsallik 'pozitif anne' kararı#PCR Testi
Tepki çeken olayda sürpriz gelişme Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardıTepki çeken olayda sürpriz gelişme! Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardı#Saldırı
6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı Dakika dakika görüntülendi..6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı! Dakika dakika görüntülendi..#Hindistan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Ahmet Ağaoğlu'ndan 14 kulübün 'hakem' kararı için flaş açıklama! Diğer 6 takım...

#Kulüpler Birliği#Ahmet Ağaoğlu#Hakemler
Son Dakika: Ahmet Ağaoğlundan 14 kulübün hakem kararı için flaş açıklama Diğer 6 takım...

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bugün yapılan toplantıda 14 kulüp ile ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık" diyerek yeni kararı duyurdu. Ağaoğlu, Spor Arena'ya yaptığı açıklamada diğer 6 kulübün durumunu da anlattı.

Haberin Devamı

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün yaptıkları toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu; "Bugün yapılan toplantıda 14 kulüp ile ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık..." dedi.

AĞAOĞLU YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU

Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Katılmayan kulüplerle ilgili yanlış anlaşılma oldu. Biz 14 kulüp toplantıya katıldık ve bu kulüplerle hakem konuşmama kararı aldık. Katılmayan kulüpler adına bir karar alınmadı. Daha sonra isterlerse onlar da karara uyabilir" şeklinde konuştu.

ZARAR VERİLMESİNİ İSTEMİYORUZ

Ahmet Ağaoğlu sözlerini "MHK'nın sistemi hakkında yapılan çalışmanın selameti adına böyle bir karar alındı. Bu çalışmaya zarar verilmemesini istiyoruz"

TOPLANTIYA KATILMAYAN KULÜPLER

Haberin Devamı

Kulüpler Birliği'nin toplantısına katılmayan kulüplerin Antalyaspor, Alanyaspor, Beşiktaş, Kayserispor, Sivasspor, Gaziantep FK olduğu belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kulüpler Birliği#Ahmet Ağaoğlu#Hakemler

BAKMADAN GEÇME!

Pastayı kesmeye çabalayan ben

Pastayı kesmeye çabalayan ben!

#24 Kasım Öğretmenler Günü
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü