Son dakika: 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde rakipleri belli oldu.
İsviçre'deki FIBA Basketbol Evi'nde düzenlenen kura töreninde, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Amerika ve Asya-Okyanusya kıtalarının eleme gruplarında mücadele edecek takımlar, birbiriyle eşleşti.
Türkiye, Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus'la karşılaşacak.
Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek 32 takımdan 12'si, Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak. İlk turda 8 grupta yer alan 4'er takımdan gruplarını ilk 3 içinde tamamlayanlar, üst tura kalacak. Takımlar, ilk turda topladığı puanları ikinci tura taşıyacak ve bu turda da 4 grupta ilk 3'e adını yazdıran 12 takım, finallere adını yazdıracak.
Organizasyonda ilk tur maçları deplasmanlı lig usulü şeklinde ilk 3 pencerede oynanacak. İkinci tur maçları da yine deplasmanlı lig usulü ile son 3 pencerede yapılacak.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maç takvimi şöyle:
* Birinci pencere maçları: 22-30 Kasım 2021
* İkinci pencere maçları: 21 Şubat 2021-1 Mart 2022
* Üçüncü pencere maçları: 27 Haziran-5 Temmuz 2022
* Dördüncü pencere maçları: 22-30 Ağustos 2022
* Beşinci pencere maçları: 7-15 Kasım 2022
* Altıncı pencere maçları: 20-28 Şubat 2023
- Kıtalara göre grup eşleşmeleri
Dünya Kupası Elemeleri'nde gruplar şöyle:
- Avrupa
A Grubu: Sırbistan, Slovakya, Belçika, Letonya.
B Grubu: Belarus, Büyük Britanya, Yunanistan, Türkiye.
C Grubu: Hırvatistan, İsveç, Finlandiya, Slovenya.
D Grubu: İsrail, Almanya, Estonya, Polonya.
E Grubu: Fransa, Portekiz, Macaristan, Karadağ.
F Grubu: Bosna Hersek, Litvanya, Bulgaristan, Çekya.
G Grubu: Gürcistan, Kuzey Makedonya, İspanya, Ukrayna.
H Grubu: Rusya, Hollanda, İzlanda, İtalya.
- Afrika
A Grubu: Yeşil Burun Adaları, Mali, Uganda, Nijerya.
B Grubu: Güney Sudan, Kamerun, Tunus, Ruanda.
C Grubu: Fildişi Sahili, Gine, Orta Afrika Cumhuriyeti, Angola.
D Grubu: Kenya, Senegal, Mısır, Demokratik Kongo Cumhuriyeti.
- Asya-Okyanusya
A Grubu: Yeni Zelanda, Güney Kore, Filipinler, Hindistan.
B Grubu: Avustralya, Çin, Japonya, Tayvan.
C Grubu: Ürdün, Lübnan, Endonezya, Suudi Arabistan.
D Grubu: İran, Kazakistan, Suriye, Bahreyn.
- Amerika
A Grubu: Arjantin, Venezuela, Panama, Paraguay.
B Grubu: Brezilya, Uruguay, Kolombiya, Şili.
C Grubu: Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Virjin Adaları, Bahamalar.
D Grubu: ABD, Porto Riko, Meksika, Küba.
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