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Son dakika: 12 Dev Adam'ın hazırlık maçı koronavirüs sebebiyle iptal edildi
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bugün Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçı, rakip takımdaki koronavirüs vakaları sebebiyle iptal edildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanması planlanan Venezuela karşılaşması, rakip takımda yaşanan Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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