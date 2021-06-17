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GeriBasketbol Son dakika: 12 Dev Adam'ın hazırlık maçı koronavirüs sebebiyle iptal edildi
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 17.06.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Son dakika: 12 Dev Adam'ın hazırlık maçı koronavirüs sebebiyle iptal edildi

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Son dakika: 12 Dev Adam'ın hazırlık maçı koronavirüs sebebiyle iptal edildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bugün Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçı, rakip takımdaki koronavirüs vakaları sebebiyle iptal edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanması planlanan Venezuela karşılaşması, rakip takımda yaşanan Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: 12 Dev Adamın hazırlık maçı koronavirüs sebebiyle iptal edildi

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