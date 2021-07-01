Son Dakika: Türkiye 87-70 Çekya (Maç Özeti)

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde ikinci maçına çıkan A Erkek Milli Takımımız, Çekya’yı 87-70'lik skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılarımız bu sonuçla birlikte B Grubu’nu ilk sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi.

12 Dev Adam'da Furkan Korkmaz 20, Melih Mahmutoğlu 13, Ersan İlyasova 12 ve Cedi Osman 11 sayı kaydederken Çekya’da ise Tomas Satoransky 15 ve Jan Vesely 13 sayıyla mücadeleyi noktaladı.

YARI FİNALDEKİ RAKİBİMİZ KİM OLACAK?

Millilerimizin yarı finaldeki rakibi, 2 Haziran Cuma günü saat 02.05'te oynanacak Çin-Yunanistan maçının ardından belli olacak.