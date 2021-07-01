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Basketbol
Haber Giriş: 01.07.2021 - 07:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Türkiye 87-70 Çekya (Maç Özeti)

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Son Dakika: Türkiye 87-70 Çekya (Maç Özeti)

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA Olimpiyat Elemeleri’ndeki ikinci maçında Çekya’yı 87-70 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde ikinci maçına çıkan A Erkek Milli Takımımız, Çekya’yı 87-70'lik skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılarımız bu sonuçla birlikte B Grubu’nu ilk sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi.

12 Dev Adam'da Furkan Korkmaz 20, Melih Mahmutoğlu 13, Ersan İlyasova 12 ve Cedi Osman 11 sayı kaydederken Çekya’da ise Tomas Satoransky 15 ve Jan Vesely 13 sayıyla mücadeleyi noktaladı.

YARI FİNALDEKİ RAKİBİMİZ KİM OLACAK?

Millilerimizin yarı finaldeki rakibi, 2 Haziran Cuma günü saat 02.05'te oynanacak Çin-Yunanistan maçının ardından belli olacak.

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