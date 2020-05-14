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Son dakika: 11 vaka çıkan BB Erzurumspor'da şüpheli testlerin sonuçları da açıklandı!
TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, dün akşam yaptığı açıklamayla futbolcu, teknik heyet ve kulüp personelinde 11 kişinin Corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını, 12 kişide de şüpheli sonuç olduğunu ve yeniden test yapıldığını duyurmuştu. Bugün yapılan açıklamada 12 kişiye yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.11 vaka çık
BB Erzurumspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüzde dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıkmıştır. Bugünden itibaren 14 gün karantina süreçleri olacak ve durumları takip edilecektir.
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