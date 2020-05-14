Son dakika: 11 vaka çıkan BB Erzurumspor'da şüpheli testlerin sonuçları da açıklandı!

BB Erzurumspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzde dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıkmıştır. Bugünden itibaren 14 gün karantina süreçleri olacak ve durumları takip edilecektir.





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