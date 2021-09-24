Son dakika: 11 eksiği olan Beşiktaş'tan U19 formülü! 3 oyuncu İzmir'e çağrıldı

Bu akşam deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta eksik oyuncu sıkıntııs yaşanıyor. Montero'nun da üst solunum yollarından rahatsızlanıp kadrodan çıkarılmasıyla Siyah-beyazlı takımda eksik oyuncu sayısı 11'e yükseldi.
Siyah beyazlı ekipte Cyle Larin, Welinton, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida, Alex Teixeria, Kevin N’Koudou, Necip Uysal ve Mehmet Topal sakatlıkları sebebiyle, Francisco Montero üst solunum yetmezliği nedeniyle, Valentin Rosier ise kart cezası sebebiyle Altay karşısında forma giyemeyecek.
STOPERDE SERDAR SAATÇI
Kadrodaki üç stoperini de kaybeden Sergen Yalçın'ın stoperde 18 yaşındaki Serdar Saatçı'ya görev vermesi bekleniyor.
U19'DAN 3 FUTBOLCU İZMİR'E ÇAĞRILDI
İlk 11 oluşturmanın yanı sıra yedek oyuncu sıkıntısı da çeken Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın talimatıyla U19 takımında forma giyen 3 oyuncu İzmir'e çağrıldı. Bu oyuncular maça yedek kulübesinde başlayacak.