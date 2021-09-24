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Son dakika: 11 eksiği olan Beşiktaş'tan U19 formülü! 3 oyuncu İzmir'e çağrıldı

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig
Son dakika: 11 eksiği olan Beşiktaştan U19 formülü 3 oyuncu İzmire çağrıldı

Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Altay ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta eksik oyuncu sıkıntısı yaşanıyor. Son olarak üst solunum yetmezliği bulunan Montero'nun da kadrodan çıkarılmasıyla Siyah-beyazlı takımda eksik oyuncu sayısı 11'e çıkmıştı. Sergen Yalçın'ın talimatıyla U19 takımından 3 futbolcu İzmir'e çağrıldı. Beşiktaş'ta stoperde bugün 18 yaşındaki Serdar Saatçı görev yapacak.

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Bu akşam deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta eksik oyuncu sıkıntııs yaşanıyor. Montero'nun da üst solunum yollarından rahatsızlanıp kadrodan çıkarılmasıyla Siyah-beyazlı takımda eksik oyuncu sayısı 11'e yükseldi.

Siyah beyazlı ekipte Cyle Larin, Welinton, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida, Alex Teixeria, Kevin N’Koudou, Necip Uysal ve Mehmet Topal sakatlıkları sebebiyle, Francisco Montero üst solunum yetmezliği nedeniyle, Valentin Rosier ise kart cezası sebebiyle Altay karşısında forma giyemeyecek.

STOPERDE SERDAR SAATÇI

Kadrodaki üç stoperini de kaybeden Sergen Yalçın'ın stoperde 18 yaşındaki Serdar Saatçı'ya görev vermesi bekleniyor.

Son dakika: 11 eksiği olan Beşiktaştan U19 formülü 3 oyuncu İzmire çağrıldı

U19'DAN 3 FUTBOLCU İZMİR'E ÇAĞRILDI

İlk 11 oluşturmanın yanı sıra yedek oyuncu sıkıntısı da çeken Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın talimatıyla U19 takımında forma giyen 3 oyuncu İzmir'e çağrıldı. Bu oyuncular maça yedek kulübesinde başlayacak.

Son dakika: 11 eksiği olan Beşiktaştan U19 formülü 3 oyuncu İzmire çağrıldı

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Son dakika: 11 eksiği olan Beşiktaştan U19 formülü 3 oyuncu İzmire çağrıldı

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig