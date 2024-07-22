Son Dakika: Can Keleş Beşiktaş'ta! Karagümrük de açıkladı... | Transfer Haberleri

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Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'le her konuda anlaşmaya vardı.
Geçen sezon başarılı bir performans gösteren kanat oyuncusunun transferini Karagümrük resmi site ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Can Keleş’in Beşiktaş’a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü’ne teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
BEŞİKTAŞ DA TRANSFERİ AÇIKLADI
İçe katetmeye ''biraz'' erken başladı… 😐— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 22, 2024
Beşiktaş’a hoş geldin Can Keleş! 🦅#EaglesFlyHigh pic.twitter.com/bCVM0Lr6vJ
FENERBAHÇE'NİN KRİTİK MAÇI D-SMART'TA
Öte yandan, Sarı Kanarya’nın Şampiyonlar Ligi yolundaki ikinci ön eleme turundaki İsviçre temsilcisi FC Lugano ile yarın akşam 21.30’da (TSİ) oynayacağı ilk maçının, D-Smart ile D-Smart GO’dan yayınlanacağı öğrenildi.