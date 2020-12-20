Son 9 lig maçında galibiyeti olmayan BB Erzurumspor, Beşiktaş'a konuk oluyor! İddaa'da öne çıkan...

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ

- Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı yendikten sonra Alanyaspor'a takılan Beşiktaş'ta Valentin Rosier cezalı.

- Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile birlikte koronavirüs karantinasında olan Utku Yuvakuran maç kadrosuna dahil edilmedi.

- TD Sergen Yalçın'ın kalede Ersin Destanoğlu'nu tercih etmesi beklense de, bu sezon forma giydiği 9 resmi maçta 14 gol yiyen ve sadece 1'inde kalesini gole kapatabilen Ersin'in yerine Emre Bilgin sürprizi görebiliriz.

- Orta sahada Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın, kanatlarda Rachid Ghezzal ve Cyle Larin'in, hücum merkezinde Vincent Aboubakar'ın yeri muhtemelen değişmeyecektir.

BB ERZURUMSPOR

- Mehmet Özdilek sonrası BB Erzurumspor'a Hüseyin Çimşir de henüz çare olabilmiş değil...

- Ligde gelen kötü sonuçlar sonrası Hüseyin Üneş başkanlığı bıraktı, Ömer Düzgün görevi devraldı.

- Çimşir ile Süper Lig'de çıktığı 3 maçı gol atamadan kaybeden Dadaşlar, kupada ise Esenler Erokspor karşısında farklı kazandı.

- Sezonun ilk 5 maçında harikalar yaratan Litvanyalı sol açık Arvydas Novikovas, ufak bir sakatlık geçirdikten sonra eskisi gibi geri dönemedi.

- Kupa maçlarındaki performansını lige yansıtamayan Emrah Başsan da Erzurumlu taraftarların en çok şey beklediği isimlerin başında geliyor.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın ligde oynadığı son 5 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti, 4'ünde "karşılıklı gol" de izledik.

- BB Erzurumspor ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde gol atamadı. Gol atamadığı bu 4 maçın tamamını kaybetti!

- BB Erzurumspor, Süper Lig tarihinde İstanbul takımlarına konuk olduğu hiçbir maçı kazanamadı. (6 maç - 3B - 3M)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş Kazanır" oldu!

%73'lük kesim iç sahada oynadığı son 3 lig maçını kazanan siyah-beyazlı ekibe güveniyor...

%5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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BB Erzurumsporlu Arvydas Novikovas'ın Polonya Ekstraklasa'daki en iyi anları...