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Son 60 yılın en kötü Galatasaray savunması!

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#Galatasaray#Süper Lig#Okan Buruk
Son 60 yılın en kötü Galatasaray savunması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 07:00

Süper Lig'de sezonun ilk 6 haftasında kalesinde 10 gol gördü.

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Son olarak Trabzonspor’a 4-0 mağlup olan Galatasaray, ilk 6 maç itibariyle Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma performansını sergiledi. İlk 6 haftada kalesinde 10 gol (maç başına 1.66) gol gören sarı kırmızılı takım, sadece Erzurumspor (4-0) ve Kocaelispor (1-0) karşılaşmalarını gol yemeden bitirdi.

Cimbom, buna karşın Çorum (2-2), Göztepe (3-2), Başakşehir (3-2) ve Trabzon (4-0) maçlarında kalesini kapatamadı. Galatasaray, ligdeki ilk 6 maçta kalesinde 19 isabetli şut görürken, bunların 10’un golle sonuçlanması, kalede de sorun yaşandığını ortaya koydu.

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EN iYi DEFANSI GEÇEN YIL YAPTI

Galatasaray Okan Buruk geldikten sonra Süper Lig’de 6. haftalar itibariyle en iyi savunma performansına geçen sezon ulaştı (2 gol). Buruk’lu Aslan aynı periyotta, 2022- 23 sezonunda 4, 2023- 24’te 3, 2024-25’te ise 5 gol yedi.

 

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#Galatasaray#Süper Lig#Okan Buruk

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