Son 60 yılın en kötü Galatasaray savunması!

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Son olarak Trabzonspor’a 4-0 mağlup olan Galatasaray, ilk 6 maç itibariyle Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma performansını sergiledi. İlk 6 haftada kalesinde 10 gol (maç başına 1.66) gol gören sarı kırmızılı takım, sadece Erzurumspor (4-0) ve Kocaelispor (1-0) karşılaşmalarını gol yemeden bitirdi.

Cimbom, buna karşın Çorum (2-2), Göztepe (3-2), Başakşehir (3-2) ve Trabzon (4-0) maçlarında kalesini kapatamadı. Galatasaray, ligdeki ilk 6 maçta kalesinde 19 isabetli şut görürken, bunların 10’un golle sonuçlanması, kalede de sorun yaşandığını ortaya koydu.

EN iYi DEFANSI GEÇEN YIL YAPTI

Galatasaray Okan Buruk geldikten sonra Süper Lig’de 6. haftalar itibariyle en iyi savunma performansına geçen sezon ulaştı (2 gol). Buruk’lu Aslan aynı periyotta, 2022- 23 sezonunda 4, 2023- 24’te 3, 2024-25’te ise 5 gol yedi.