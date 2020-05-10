Son 6 lig maçının 5'inde kalesini gole kapattı! Soligorsk'un iddaa oranı...

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VITEBSK - SOLIGORSK

Geçtiğimiz hafta Slavia Mozyr'a son 3 dakikada teslim olan Vitebsk'te, sağ bek Artem Skitov da gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Soligorsk'a karşı forma giyemeyecek.

Bu sezon takımın oynadığı 11 resmi maçta da eksiksiz süre alan kaptanın yokluğunda, TD Sergey Yasinski'nin stoper Daniil Chalov'u sağ tarafa kaydırması bekleniyor.

Soligorsk ise sezonun formda takımı Slutsk'a kaybettikten sonra önce Brest'i, ardından da Isloch'u gol yemeden geçmeyi başardı.

Sağ açık Lasha Shindagoridze sezonu kapatmıştı. Ligdeki son 2 maçta forma giyemeyen sol açık Azdren Llullaku iyileşti ve forma bekliyor.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Soligorsk ligdeki son 6 maçının 5'inde kalesini gole kapattı!

- İki takım arasındaki son 10 resmi maçın 8'ini Soligorsk kazandı.

- Vitebsk'in bu sezon ligde oynadığı 7 maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti.

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