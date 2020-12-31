Son 6 lig maçında galibiyeti olmayan Sociedad, San Mames'de ne yapacak? Bilbao'nun iddaa oranı...

Bu bir ilandır

ATHLETIC BILBAO

- Sezon baçından beri dalgalı form grafiği nedeniyle istenilen seviyeye henüz ulaşamayan Athletic Bilbao, son 6 lig maçında sadece 1 kez kazanabildi.

- Takımda göze çarpan bir eksik yok. TD Gaizka Garitano'nun bir kez daha Inaki Williams'ı hücum merkezinde değerlendirmesi bekleniyor. Arkasında da Iker Muniain olacak.

- Orta alanın merkezi için 3 aday, 2 forma var! Mikel Vesga, Unai Vencedor ve Dani Garcia'dan biri yedek kulübesinde oturacak.

- Kalede ise son 2 maçta performansını yükselten Unai Simon'u izleyeceğiz.

REAL SOCIEDAD

- Son 6 lig maçında galibiyeti olmayan Real Sociedad'da ise son 2 maçta kadroda olmayan Adnan Januzaj deplasman kafilesinde yer almadı.

- Çok uzun süredir sakat olan Asier Illarramendi hala iyileşmedi. Sağ bek Joseba Zaldua da yok.

- Bu eksikler ışığında TD Imanol Alguacil, Zaldua yerine Andoni Gorosabel'i değerlendirecek.

- Hücum hattı muhtemelen Portu, Willian Jose ve Mikel Oyarzabal'dan oluşacak. Orta sahanın yükü, yükselen değer Martin Zubimendi'nin omuzlarında olacak.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Athletic Bilbao'nun bu sezon iç sahada oynadığı 6 lig maçının sadece 1'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Real Sociedad'ın deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 3'ü hem "2.5 ÜST" oldu hem de "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

- İki takım arasında oynanan son 5 lig maçında "beraberlik" çıkmadı! (4 Real Sociedad galibiyeti - 1 Athletic Bilbao)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Sociedad kazanır" oldu!

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