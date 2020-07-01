Son 5 maçtan 12 puan çıkartan Villarreal, Real Betis deplasmanında! iddaa'da en çok...

Bu bir ilandır

REAL BETIS - VILLARREAL

Salgın arasından döndükten sonra çıktığı 5 lig maçının sadece 1'ini kazanabilen Real Betis, matematiksel olarak Avrupa kupalarına gitme şansı bulunsa da "kafa olarak" pek oralara erişebilecekmiş izlenimi bırakmadı.

Özellikle son oynadıkları Levante maçında 4-0 geriye düşmeleri, rakip 65'ten sonra oyunu rölantiye alınca ancak oyuna dönebilmeleri şaşırtıcıydı.

O yenilgide sarı kart gören William Carvalho, Villarreal karşısında cezalı duruma düştü. 39'luk çınar Joaquin Sanchez iyileşti fakat 2 haftadır takımı "idare eden" Alexis Trujillo'nun tecrübeli kanat oyuncusuna ilk 11'de görev vermesi beklenmiyor...

Villarreal ise şüphesiz son maçlarda Real Madrid ve Atletico Madrid ile birlikte en dikkat çeken performanslardan birini ortaya koydu. Salgın öncesi üst üste 3 yenilgiyle bırakmıştık, dönüş sonrası 5 maçta 13 puan toplayıp bir anda Avrupa potasına girdiler.

Cezası sona eren Alberto Moreno sol bekteki yerini geri alacaktır. Manu Trigueros da cezadan dönüyor. TD Javier Calleja rotasyon yapıp ona ilk 11'de şans verebilir.

Betis'ten 4 gün sonra Barcelona ile oynayacaklar ve Calleja, Paco Alcacer veya Gerard Moreno'dan birini dinlendirip Carlos Bacca kartını sürebilir. Maçı erken kopartabilirlerse Santi Cazorla da son bölümde riske edilmeyebilir.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Villarreal'in deplasmanda oynadığı son 3 lig maçı "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 5 maç karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

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