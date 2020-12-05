Son 5 maçından 13 puan çıkartan Galatasaray, Hatayspor'u konuk ediyor! Kazanırlarsa iddaa'da...

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GALATASARAY

- 27 şut çektiği, %72 topla oynadığı ve 10 korner kullandığı Kayserispor engelini geçemeyen Galatasaray, Rize deplasmanında da aynı iştahını sürdürünce Mbaye Diagne'nin hat-trick yaptığı mücadeleden 4-0'la galip ayrılmıştı.

- Arda Turan, Ryan Babel, Younes Belhanda ve Okan Kocuk'un koronavirüs karantiları sona erdi ve maç kadrosunda yer alacaklar. Omar Elabdellaoui bu maçı da pas geçecek.

- Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sakatlıkları devam ederken, hafta arası bir antrenmanda sakatlanan Taylan Antalyalı'nın son idmanda takımla birlikte çalıştığı ve kamp kadrosunda olduğu açıklandı.

- TD Fatih Terim'in kanattan merkeze çektiği Sofiane Feghouli performansını da yukarı çekerken, Falcao'nun yokluğunda Diagne'nin gol yükünü üstlenmesi sarı-kırmızılı taraftarları mutlu etti.

HATAYSPOR

- Ekim ortasında 11 futbolcusu hatta TD Ömer Erdoğan'ın da koronavirüse yakalandığı Hatayspor, tam kabustan kurtuldu diyorduk ki İstanbul yolculuğu öncesi 3 futbolcunun daha Kovid-19 PCR testinden pozitif bulguya rastlandığı açıklandı.

- Sol bek Mesut Çaytemel ve ön libero Abdurrahman Canlı'nın sakatlıkları olduğu belirtilmişti. Sağ bek Strahil Popov koronavirüs karantinasındaydı.

- Son testlerde pozitif çıkan 3 kişiden 2'sinin stoper hattındaki Yusuf Abdioğlu ve Jean-Claude Billong olabileceği söyleniyor.

- Savunmada ciddi eksikleri olduğu gözüken Doğu Akdeniz ekibinde, geçtiğimiz hafta Rizespor karşısında 1 gol 1 asistle oynayan Rayane Aabid'e bir kez daha büyük iş düşecek.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray ligdeki son 5 maçından 13 puan çıkartmasını bildi. (4 galibiyet - 1 beraberlik)

- Hatayspor'un bu sezon oynadığı 7 maçın 5'i "2.5 ALT" oldu.

- Galatasaray, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 12 maçın 10'unu kazandı. (2 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray Kazanır" oldu!

%42'lik kesim Rize deplasmanındaki farklı galibiyet sonrası sarı-kırmızılı takıma bir kez daha güvenmeyi seçmiş...

%33'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli'nin West Ham günleri! Top kontrol yarışması...