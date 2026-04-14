Son 450 dakika Beşiktaş'ta geleceğe de yön verecek!

Beşiktaş'ta ligin son düzlüğüne girilirken Nevzat Demir Tesisleri’nde adeta tatlı sert bir atmosfer ve yüksek rekabet hakim.

Antalyaspor galibiyetiyle moral depolayan siyah beyazlılarda, sezonun geri kalanı sadece puan mücadelesi değil, aynı zamanda gelecek sezonun kadro mühendisliği için de belirleyici olacak.

TAKIMA ‘HAZIR OLUN’ MESAJI

Teknik direktör Sergen Yalçın, ligin bu kritik bölümünde tüm oyuncularına “Hazır olun” mesajı verdi. Tecrübeli hocanın, önümüzdeki haftalarda rotasyonu genişleterek her oyuncunun son durumunu bizzat sahada görmek istediği öğrenildi. Siyah beyazlı formayı yeni sezonda da terletmek isteyen futbolcular için bu süreç, adeta bir ‘gelecek vizesi’ niteliği taşıyor. İdmanlardaki hırs ve oyuncuların formayı kapma yarışı, teknik heyetin memnun ediyor.

