Son 4 sezonun en iyi Trabzonspor'u!

Süper Lig’i 69 puanla üçüncü sırada noktalayan Trabzonspor, son dört sezon içinde en fazla puan aldığı sezonu geride bıraktı.

Şampiyonluğa uzandığı 2021-22’de 81 puan almayı başaran bordo-mavili Karadeniz ekibi 2022-23’te 57, 2023-24’te 67, 2024- 2025’te ise 51 puanda kalmıştı.

Fırtına bu sezon deplasmanda iç sahadan fazla puan toplayarak ilginç bir performansa da imza attı. Dış sahada 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 36 puan elde eden Trabzon ligin deplasmanda en fazla puan toplayan takım oldu.