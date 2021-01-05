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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Son 4 maçında gol yemeyen Beşiktaş, Rizespor'u konuk edecek!

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Son 4 maçında gol yemeyen Beşiktaş, Rizespor'u konuk edecek!
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Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde son olarak Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlı takım, 10 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 31 puan topladı.

Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puan elde etti.

Sergen Yalçın: Beşiktaş her zaman liderliğe, şampiyonluğa oynarSüper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup ederken siyah-beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
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- 4 maçlık galibiyet serisi

Süper Lig'de 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, son 4 maçını kazandı.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

- Evinde 5 maçlık galibiyet serisi bulunuyor

Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

Sezonun ilk iç saha mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, ardından Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Beşiktaş, evindeki son 5 maçta Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.

Son 4 maçında gol yemeyen Beşiktaş, Rizesporu konuk edecek


- Son 4 karşılaşmada gol yemedi

Beşiktaş, üst üste galibiyet aldığı son 4 maçta ayrıca gol yemedi.

Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

- Sakatlar iyileşti

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayan Rachid Ghezzal, hazır hale geldi.

Uzun süredir sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic de takımla çalışmalara başladı.

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Annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar ise bugün İstanbul'a dönecek.

- Mensah ve Vida ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Çaykur Rizespor maçında da aynı durumu yaşarsa, 18. haftada Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

Son 4 maçında gol yemeyen Beşiktaş, Rizesporu konuk edecek

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