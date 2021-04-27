MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon 3 deplasmanda 5 puan yitiren Beşiktaş, Rizespor'a konuk olacak
GeriFutbol Son 3 deplasmanda 5 puan yitiren Beşiktaş, Rizespor'a konuk olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

Son 3 deplasmanda 5 puan yitiren Beşiktaş, Rizespor'a konuk olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son 3 deplasmanda 5 puan yitiren Beşiktaş, Rizespor'a konuk olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligin 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenen Beşiktaş; 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ile 13 yenilgi sonunda 42 puan elde etti ve 12. sırada yer alıyor.

- Son 3 deplasman maçında 5 puan yitirdi

Beşiktaş, şampiyonluk yarışında son 3 deplasman maçında kritik 5 puan kaybı yaşadı.

Rizesporda Loic Remyden Beşiktaşa gözdağı
Rizespor'da Loic Remy'den Beşiktaş'a gözdağı

Dış sahada Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ise 4-2 mağlup etti. Beşiktaş, deplasmandaki son maçında ise Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

- Welinton oynayabilecek

Sarı kart cezası biten Welinton, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.

Welinton cezası nedeniyle Hes Kablo Kayserispor maçında oynayamamıştı.

- Rosier ve Necip cezalı

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları bulunan Valentin Rosier ve Necip Uysal yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu sezon 8. sarı kartını gören Rosier, cezası nedeniyle ikinci kez takımını yalnız bırakacak.

Salih Uçan, Beşiktaşın teklifini kabul etti mi 1.1 milyon euroya...
Salih Uçan, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti mi? 1.1 milyon euroya...

Ligdeki İttifak Holding Konyaspor maçlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında sarı kart gören Necip de cezalı duruma düşmüştü.

- 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 39. haftadaki Atakaş Hatayspor maçı öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz'ün üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Çaykur Rizespor karşısında sarı kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek.

 

Son 3 deplasmanda 5 puan yitiren Beşiktaş, Rizespora konuk olacak

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi