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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.03.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Son 2 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray, Kayseri deplasmanında

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Son 2 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray, Kayseri deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 28 maça çıkan Galatasaray, 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 58 puanla 29. haftayı averajla ikinci sırada tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 27 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Kayseri ekibi hanesine yazdırdığı 31 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada bitirdi.

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İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

- Son 2 maçta 5 puan kaybetti

Süper Lig'de çıktığı son iki maçın birini kaybedip, birinde berabere kalan Galatasaray, 5 puan kaybetti.

Ligin 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne yenilen ve 8 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım, geçen hafta da evinde Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

- Takımda eksik

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan iki futbolcu Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisin süren Ryan Donk ile Emre Taşdemir karşılaşmada görev yapamayacak.

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Galatasaray'da bir maçlık cezası biten Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed müsabakanın kadrosunda yerini alacak.

- Beş futbolcu sarı kart ceza sınırında

Galatasaray'da karşılaşma öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo, Taylan Antalyalı ve Marcao yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

 

Son 2 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray, Kayseri deplasmanında

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