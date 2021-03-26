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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Son 10 yılda Süper Lig'de en fazla kırmızı kart bu sezon çıktı

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Son 10 yılda Süper Lig'de en fazla kırmızı kart bu sezon çıktı

Süper Lig'de son yılların en fazla kırmızı ve en az sarı kartın gösterildiği sezon yaşanıyor.

Sezonunun geride kalan 31 haftalık bölümde futbolculara toplamda 97 kırmızı ve bin 296 sarı kart gösterildi.

Ligde hakemler, kırmızı kartlarına hafta başına 3,13, sarı kartlarına ise maç başına 4,18 ortalamayla başvurdu.

Son 10 yıllık dönemde ligde en fazla kırmızı kartın gösterildiği ve en az sarı kartın çıktığı sezon, 2020-2021 sezonu olarak kayıtlara geçti.

- En fazla kırmızı kart Antalyaspor ve Hatayspor'a

Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde en fazla kırmızı kartı Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hataysporlu futbolcular gördü.

Ligde Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hataysporlu futbolculara şu ana kadar 9'ar kez kırmızı kart gösterildi. Bu iki takımı, 7'şer kırmızı kartla Galatasaray ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip etti.

Son 10 yılda Süper Ligde en fazla kırmızı kart bu sezon çıktı

Sadece İttifak Holding Konyasporlu oyunculara kırmızı kartın çıkmadığı ligde, Göztepe'den de bir futbolcu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

- En fazla sarı kart MKE Ankaragücü'ne

Süper Lig'de bu sezon en fazla sarı kart MKE Ankaragücü futbolcularına çıktı.

Başkent ekibinin oyuncularına toplamda 74 kez sarı kart gösterilirken, bu takımı 72'şer kartla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve İttifak Holding Konyaspor izledi.

Ligde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ise 47'şer kezle şu ana kadar en az sarı kart gören takımlar oldu.

 

Son 10 yılda Süper Ligde en fazla kırmızı kart bu sezon çıktı

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