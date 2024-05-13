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Son 10 yılda Avrupa’da Dries Mertens gibisi yok! Belçikalı yıldız bir ilki başardı

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#Galatasaray#Dries Mertens#Süper Lig
Son 10 yılda Avrupa’da Dries Mertens gibisi yok Belçikalı yıldız bir ilki başardı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 07:00

Sarı kırmızılı takımın Belçikalı yıldızı Süper Lig’de son 8 maçın tamamında skora katkı verirken asistlerde tarihi bir başarıya imza attı. 2014-15 sezonundan bu yana Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de üst üste 8 maçta asist yapan ilk oyuncu Mertens oldu. 37 yaşındaki futbolcu ayrıca takımının son 30 golünün 14’üne de direkt katkı verdi.

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Süper Lig’de son bölümde müthiş bir performansa imza atan Dries Mertens skora katkı vermeye devam ediyor. Belçikalı yıldız dün de 1 gol 1 asistle maça damga vurdu. Mertens ligde çıktığı son 8 maçta 9 asiste imza atarken 5 kez de ağları havalandırmayı başardı ve takımının attığı 30 golün 14’üne bizzat katkı verdi.

37 yaşındaki yıldız bu performansıyla 2014-15 sezonundan bu yana Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de üst üste 8 maçta asist yapan ilk oyuncu oldu.

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Karagümrük, Sivasspor, Adana Demirspor (2), Pendikspor, Alanyaspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Rizespor’un ardından dün de gol pası veren Mertens toplamda 15 asistle bu istatistikte ligin zirvesinde yer alıyor. 

Deneyimli futbolcu ayrıca bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 49 resmi karşılaşmada 12 gol, 15 asistle 27 gole direkt katkı verdi.

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Mertens ayrıca 2016-17’de 15 asiste imza atan ve 2010- 11’den bu yana sarı kırmızılılar adına bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan isim Wesley Sneijder’i de yakalamayı başardı.

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#Galatasaray#Dries Mertens#Süper Lig

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