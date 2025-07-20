Sommer ve Ederson, Galatasaray'a 'evet' dedi!

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Victor Osimhen için Napoli ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, kaleci transferinde de önemli aşama kaydetti. Sarı kırmızılılar, teklif yaptıkları Yann Sommer ve Ederson’dan olumlu yanıt aldı. Inter’le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sommer, “Kulübümle anlaşırsanız imzaya hazırım” cevabını verdi. İsviçreli file bekçisi, son derece tecrübeli ve başarılı bir isim olmasına rağmen Galatasaray’ın öncelikli tercihi Ederson. Bunun en önemli sebebi Sommer’in 36 yaşına gelmiş olması.

EDERSON’UN TALİBİ ÇOK

Sommer'den 4 yaş daha genç olan Ederson için Manchester City’ye 3 milyon Euro bonservis bedeli teklif eden Galatasaray, Brezilyalı kaleciyle prensipte anlaşma sağladı. Halen yılda 7 milyon Euro net ücret alan Ederson ile 10 milyon Euro civarında bir rakama anlaşıldığı öğrenildi. Manchester City; Napoli ve Arap kulüplerinin de talip olduğu Ederson için yapılan teklifi kabul ederse transfer gerçekleşecek.

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