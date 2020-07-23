Somaspor Muğlaspor maçı için geri sayım devam ediyor. 2. Lig'e yükselecek olan takımların belirlenmesinde büyük öneme sahip olan Somaspor Muğlaspor maçı, her iki kentin sakinleri tarafından yakından takip edilecek. Peki, Somaspor Muğlaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

SOMASPOR MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

3. Lig 3. Grup play off mücadelesinde Somaspor ve Muğlaspor karşı karşıya gelecek. 23 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

TFF 3. Lig 3. Grup play-off yarı final maçları öncesi hafta başında Antalya'da kampa giren Muğlaspor'da, 51 yaşındaki teknik direktör Hasan Şermet'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.



Şermet, ambulansla bulunduğu otelden alınarak Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tomografisi çekilen Şermet'in, akciğer filminin çekileceği ve kan testi yapılacağı öğrenildi.



Hasan Şermet'in, yeşil-beyazlıların bugün saat 20.00'de oynayacağı Somaspor maçında takımının başında olamayacağı bildirildi. Takımda, yönetim kurulu üyeleri ile teknik heyetteki diğer görevlilerin ve futbolcuların testlerinin ise negatif çıktığı belirtildi.



Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz, teknik direktör Şermet'in 14 gün karantinada tutulacağını söyledi.



Daha önceki test sonuçlarının negatif çıktığını hatırlatan Kapiz, "Sadece hocamızın sonucu pozitif. Şermet, talimatlar gereği play-off maçlarında takımın başında olamayacak. Hocamızda herhangi bir rahatsızlık ya da belirti yok. Moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız Hasan hocamız için oynayacaklar. Buraya çok büyük zorlukları atlatarak geldik. Bunu da atlatacağız." ifadelerini kullandı.