Solwie Energy Fatih Karagümrük’e yeni forma sponsoru

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Temas Enerji’nin Kurucu Ortağı Samet Koç, CEO’su olduğu Solwie Energy ile de Fatih Karagümrük’e destek veriken, şimdi ise Temas Enerji ile kulübe sağladıkları desteği daha da genişletmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve “Solwie Energy Fatih Karagümrük gibi tarihi bir kulübün yanında olmak bizim için bir gurur kaynağı. Temas Enerji olarak, Solwie Energy ile olduğu gibi sadece enerji sektörüne değil, spora ve toplumun gelişimine de katkı sağlama misyonunu benimsiyoruz. Bu sponsorluk, Karagümrük’ün sahadaki başarılarını desteklemenin yanı sıra enerji sektöründeki vizyonumuzu daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı sunuyor. Bu iş birliğinin uzun yıllar sürecek bir dostluğa dönüşmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ise bu iş birliği hakkında; “Türk sporunun kalkınması adına özel sektörün desteği her zaman büyük önem taşımaktadır. Temas Enerji ve Samet Koç’un bu anlamlı desteği, hem kulübümüz hem de futbol camiası için büyük bir değer taşıyor. Bu iş birliğinin hem sahada hem de saha dışında güzel sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Kendilerine Karagümrük ailesi adına teşekkür ediyorum” dedi.