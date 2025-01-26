Solskjaer'li Kartal, Süper Lig sahnesinde Antalyaspor'a karşı! 11'ler belli oldu...

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Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solsjkaer yönetimindeki ilk maçında hafta içi Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao’yu 4-1’lik skorla bozguna uğratan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de bugün Onvo Antalyaspor’a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Siyah beyazlılarda Paulista, Tayyip Talha, Antalyaspor’da Erdoğan, Emre ve Burak sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.
Haftaya 31 puanla 6. sırada giren Beşiktaş, ‘bay’ geçireceği 22. hafta öncesi Antalya’da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 21 puanı bulunan ve ligde son 4 maçını kaybeden Akdeniz ekibi ise, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ilk galibiyetini elde etmek amacıyla sahaya çıkacak.