Solskjaer'in yanına Türk teknik adam aranıyor!

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Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer’in yanına yerli teknik adam önerildi. Siyah beyazlıların başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş ve Türk futbolunda önemli yer edinen teknik adamlardan Yusuf Şimşek, İbrahim Toraman, Şenol Fidan, Kubilay Erel ve Ali Eren gibi isimlerle temasta olduklarını ifade etti.

Alt yapıdaki teknik adamların görevlerinin başında olduğunu belirten Adalı, A takıma Türk teknik adam getirme konusundan hassas davrandıklarını ifade ederken “Türkiye’de çok iyi teknik adamlar var. Beşiktaş’ta hem takım içinde hem de yönetimde köprü görevi yapmasını düşündüğümüz bir isimi getirmeye çalışıyoruz” dedi.