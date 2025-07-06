×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Solskjaer'in yanına Türk teknik adam aranıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Ole Gunnar Solskjaer
Solskjaerin yanına Türk teknik adam aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 07:00

Siyah - beyazlı yönetim yerli hocalarla temas halinde.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer’in yanına yerli teknik adam önerildi. Siyah beyazlıların başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş ve Türk futbolunda önemli yer edinen teknik adamlardan Yusuf Şimşek, İbrahim Toraman, Şenol Fidan, Kubilay Erel ve Ali Eren gibi isimlerle temasta olduklarını ifade etti.

Gözden KaçmasınReal Madrid 3-2 Dortmund (FIFA Kulüpler Dünya Kupası) Arda Güler...Real Madrid 3-2 Dortmund (FIFA Kulüpler Dünya Kupası) Arda Güler...Haberi görüntüle

Alt yapıdaki teknik adamların görevlerinin başında olduğunu belirten Adalı, A takıma Türk teknik adam getirme konusundan hassas davrandıklarını ifade ederken “Türkiye’de çok iyi teknik adamlar var. Beşiktaş’ta hem takım içinde hem de yönetimde köprü görevi yapmasını düşündüğümüz bir isimi getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Süper Lig#Ole Gunnar Solskjaer

BAKMADAN GEÇME!