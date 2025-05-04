Solskjaer'in derbilerde bileği bükülmüyor! 20 yıl sonra bir ilk

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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0’lık skorla mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'TAN 20 YIL SONRA BİR İLK

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle rakibine karşı bir ilki de başarmış oldu. En son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe’yle oynadığı iki derbiyi 4-3 ve 2-1’lik skorlarla kazanan Beşiktaş, 20 yılın ardından sarı-lacivertliler ligde oynadığı iki müsabakadan da galip ayrıldı. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında da Fenerbahçe’yi 1-0 yenmişti.

SOLSKJAER HASRETE SON VERDİ

Solskjaer, Kartal’ın başında Mircea Lucescu’nun ardından bir ilke imza attı. Beşiktaş, bu akşama kadar yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe’ye karşı son deplasman galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu ile almıştı. Norveçli teknik adam, bu galibiyetle kötü gidişata da son verdi.

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DERBİLERDE SÖZ BEŞİKTAŞ'IN

Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon derbilerde aldığı galibiyetlerle ön plana çıktı. Kartal, tek mağlubiyetini 10. haftada deplasmanda Galatasaray'a karşı 2-1'lik skorla aldı. Beşiktaş, sarı-kırmızılılarla evinde oynadığı müsabakayı ise 2-1 kazandı. Ligin 15. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 1-0 yenen Beşiktaş, rakibiyle Ülker Stadyumu'nda oynadığı derbiden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

GEDSON BÜYÜK MAÇLARI BOŞ GEÇMİYOR

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Fenerbahçe karşısında attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı. Gedson, bu sezon Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının ardından sarı-lacivertli ağları da sarsmayı başardı. Portekizli oyuncu, tüm kulvarlarda ise 46. müsabakada 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.