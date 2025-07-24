Solskjaer'den Shakhtar Donetsk tahmini: 'Kontra oynayacaklarını düşünüyorum'

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Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Norveçli teknik adam, "Shakhtar iyi ve hızlı bir takım. Bugün derinde savunma yapıp, kontra oynayacaklarını düşünüyorum. Konsantrasyonumuz çok iyi. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Biz hazırız. Oyuncularımın hazır olduğunu ve iyi maç çıkartacaklarını biliyorum." dedi.

AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL VURGUSU

Daha önce Avrupa Ligi'nde final oynamak istediklerini söyleyen Solskjaer, "Bizim hayalimiz bu, final oynamak istiyoruz. Uzun bir macera. Bu maceranın ilk adımı bugün. Bugün isteğimizi göstermek istiyoruz. Taraftarımıza bir şeyler göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.