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Solskjaer Beşiktaş'a transfer yapacak! Hedef Marcus Rashford

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#TRANSFER#Beşiktaş#Rashford
Solskjaer Beşiktaşa transfer yapacak Hedef Marcus Rashford
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 11:06

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah beyazlıların uzun süredir hasret kaldığı başarıları yeniden kazandırmak için yoğun mesaiye başladı. Norveçli teknik adam, ayağının tozuyla Athletic Bilbao'yu 4-1 gibi tarihi bir skorla mağlup etmiş ve camiadaki olumsuz havayı dağıtmıştı. Ole Gunnar Solskjaer, şimdi de Beşiktaş'a transfer için yardımda bulunacak. Norveçli teknik adamın hedefinde, Manchester United ve İngiltere'nin yıldızı Marcus Rashford var. İşte transferin ayrıntıları...

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Beşiktaş, uzun süren teknik direktör arayışına Ole Gunnar Solskjaer ile son verirken, transferde düğmeye bastı.

Siyah beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı ilk maçta İspanya La Liga'nın güçlü temsilclerinden Athletic Bilbao'yu 4-1 gibi önemli bir skorla mağlup etmişti.

Norveçli teknik adamın bu önemli zaferde katkısının büyük olduğu bilinirken, çiçeği burnunda teknik adamın kendi kadrosunu kurmak için Beşiktaş yönetimine direktif verdiği ve istediği isimleri ilettiği aktarılıyor.

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Konuya ilişkin İtalyan basını, Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'a istediği ilk ismi okuyucularına aktardı.

OLE RASHFORD'I BEŞİKTAŞ'A GETİRECEK!
Çizme basınından yansıyan iddialara göre Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United altyapısından çıkan ve Norveçli teknik adamın eski öğrencisi de olan Marcus Rashford için devreye girecek.

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Bununla beraber Ole Gunnar Solskjaer'in listesinde Rashford'un yanı sıra başka İngiliz yıldızların da olduğu ifade edildi.

BARCELONA DA DA DEVREDE
Öte yandan Barcelona'nın da Rasford için teklif yapabileceği, 'hücum transfer Listesi'nde adaylar arasında yer aldığı kaydedildi.

Solskjaer Beşiktaşa transfer yapacak Hedef Marcus Rashford


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#TRANSFER#Beşiktaş#Rashford

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