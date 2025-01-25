Solskjaer Beşiktaş'a transfer yapacak! Hedef Marcus Rashford

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Beşiktaş, uzun süren teknik direktör arayışına Ole Gunnar Solskjaer ile son verirken, transferde düğmeye bastı.

Siyah beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı ilk maçta İspanya La Liga'nın güçlü temsilclerinden Athletic Bilbao'yu 4-1 gibi önemli bir skorla mağlup etmişti.

Norveçli teknik adamın bu önemli zaferde katkısının büyük olduğu bilinirken, çiçeği burnunda teknik adamın kendi kadrosunu kurmak için Beşiktaş yönetimine direktif verdiği ve istediği isimleri ilettiği aktarılıyor.

Konuya ilişkin İtalyan basını, Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'a istediği ilk ismi okuyucularına aktardı.

OLE RASHFORD'I BEŞİKTAŞ'A GETİRECEK!

Çizme basınından yansıyan iddialara göre Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United altyapısından çıkan ve Norveçli teknik adamın eski öğrencisi de olan Marcus Rashford için devreye girecek.

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Bununla beraber Ole Gunnar Solskjaer'in listesinde Rashford'un yanı sıra başka İngiliz yıldızların da olduğu ifade edildi.

BARCELONA DA DA DEVREDE

Öte yandan Barcelona'nın da Rasford için teklif yapabileceği, 'hücum transfer Listesi'nde adaylar arasında yer aldığı kaydedildi.

