Solskjaer'den Patrick Berg açıklaması: 'Beşiktaş taraftarının rüya oyuncusu'

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ülkesi Norveç basınına açıklamalarda bulundu.

UNITED'DAKİ FELSEFESİNİ BEŞİKTAŞ'A TAŞIDI

Solskjaer, Manchester United'da her gün en az bir kez tüm oyuncularla konuşmayı kendine ilke edinmişti. Norveçli, oyuncular ve hocanın iletişiminin herkesi daha iyi hale getirdiğine inanıyor.

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Solskjaer bu felsefesini Beşiktaş'a da taşıdı ve şu ifadeleri kullandı: "İnsanlara bakmak zorundayız. Birinci öncelik budur. Mutfakta çalışan, ekipmandan sorumlu olan kişilere sahip çıkmalıyız.

"ÇOK KÖTÜ DURUMDA OLAN BİR GRUBA GELDİM"

Solskjaer göreve geldiğinde, ilk 18 maçta yalnızca sekiz galibiyet alarak hayal kırıklığına uğratan büyük bir takımın başına geçmişti. Norveçli teknik adam bu durum için, "Çok kötü durumda olan bir gruba geldim. Hem fiziksel, hem zihinsel, hem de sonuçlar açısından. En çok üzerinde çalıştığımız şey öz güven oldu. Antrenman sahasında, saha içerisinde ve dışında eğlenmeliyiz. Ardından, bu oyunculara en uygun olduğunu düşündüğüm bir oyun tarzını benimsemek için bazı taktiksel değişiklikler yaptım." dedi.

"ÇOK ZAMAN HARCADIK"

52 yaşındaki teknik adam, göreve geldikten sonra oyunculardan fiziksel olarak zorlu taleplerde bulunduğu haberlerine ilişkin, "Futbol fiziksel bir spor. Bu yüzden koşmak zorundasınız. Ben de oyuncularımdan bunu istiyorum. Topu kaybedersek, geri koşup geri kazanacağız. Buradaki birçok oyuncunun yetenek ve becerileriyle, doğru tutum sergilemelerinden çok şey kazanıyoruz ve bunun için çok zaman harcadık." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA TİPTE OYUNCULAR TRANSFER ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

NRK'nin haberinde, yaz döneminin aynı zamanda takımı güçlendirme zamanı olduğunu ve rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendilerinden daha fazla parası olduğunu düşünen Beşiktaş'ın transfer pazarında daha akıllı davranması gerektiği yazıldı. Solskjaer ise bu duruma, "Başka tipte oyuncular transfer etmeye çalışıyoruz, bu belki de daha güçlü çıkmamızı ve bir futbol takımının olmasını istediğim gibi olmamızı sağlar. Kendi oyuncularınızı seçerseniz durum farklı olur." yorumunu yaptı.

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"TARAFTARIN RÜYA OYUNCUSU"

Solskjaer kendisine sorulan Patrick Berg sorusuna, "Bodo/Glimt'e büyük saygım var ve diğer kulüplerdeki oyuncular hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama Beşiktaş'a karşı çok kez oynadı ve Türk medyasında adı geçtiğinde taraftarın rüya oyuncusu olduğunu anladım." yanıtını verdi.

BERG, BEŞİKTAŞ SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Lazio maçının ardından NRK'nın Berg'e Beşiktaş'ın ilgisini sorması üzerine Berg, herhangi bir yorumda bulunmadı.

SERDAL ADALI'NIN DA İLGİSİ VAR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Glimt maçının hemen öncesinde kamuoyuna açıklamalarda bulunarak Patrick Berg'e olan ilgisini dile getirmişti.