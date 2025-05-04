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Solskjaer'den Mourinho'ya olay sözler! 'Umarım derbi, Mourinho'nun kötü gecelerinden biri olur'

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#Derbi#Fenerbahçe#Beşiktaş
Solskjaerden Mourinhoya olay sözler Umarım derbi, Mourinhonun kötü gecelerinden biri olur
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 12:33

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı kulüpte gördüğü büyük potansiyelin göreve gelirken karar vermesinde etkili olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

'ÇOK BÜYÜK POTANSİYEL GÖRDÜM'

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, BBC'ye verdiği röportajda, "Beşiktaş, harika bir kulüp. Birçok kulüple görüştüm ama göreve dönmedim. Yalnızca Beşiktaş ile görüştükten sonra 'Keşke orada olsaydım' diye düşündüm çünkü çok büyük potansiyel gördüm. Dürüstlük ve topluma hizmet gibi değerlerle kulübün sahip olduğu kimliği ve kültürü hissedebiliyorsunuz. Türkiye'de yurt dışına maç yapmaya giden ilk kulübüz. Bu yönüyle Manchester United'a çok benziyor. Bana, Manchester United'daki günlerimi hatırlattı." ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedeflediklerini belirten Norveçli çalıştırıcı, "Beşiktaş'a gelirken anlaşmam buydu. Bu, ekstra birkaç sterlinden daha önemli. Üçüncü olursak, oyuncular yazın bir hafta fazla tatil yapacak." diye konuştu.

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'UMARIM JOSE'NİN KÖTÜ GECELERİNDEN BİRİ OLUR'

Futbolda derbilerin önemine de değinen Solskjaer, "Galatasaray maçında gördüm. Evinde bu tarz maçları kazanırsan bundan daha iyi bir şey yok ama evindeki bu maçları kaybedersen bundan daha kötü bir şey de yok. Futbolda kazanmakla kaybetmek arasındaki fark çok yakın. Bazen şanslı olmak iyi olmaktan daha iyidir. Umarım derbi, Jose'nin (Mourinho) kötü gecelerinden biri olur." değerlendirmesinde bulundu.

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#Derbi#Fenerbahçe#Beşiktaş

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