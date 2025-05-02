Solskjaer'den derbi motivasyonu: Kafası rahat olan kazanır

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Beşiktaş, hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, önceki akşam düzenlenen motivasyon yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri de katılarak takıma moral verdi.

Hafta boyunca fırsat buldukça futbolcularla teke tek de sohbet eden başkan Adalı yemekte de tüm ekibi bir konuşma yaptı. Adalı, “Bu maç 3 puandan fazlasını ifade ediyor. Alacağınız bir galibiyet tüm camiaya mutluluk verecek” dedi.

Camiamıza güzel bir hediye verin

Çeşitli nedenlerle beklentilerin çok uzağında bir sezon yaşadıklarını hatırlatan Adalı şöyle devam etti: “Galatasaray’ı yenip onlara ilk yenilgilerini tattırarak taraftara güzel bir hediye vermiştiniz. Benzer bir hediyeyi Fenerbahçe’yi mağlup ederek vereceğinize inanıyorum. Rakibin durumu ortada onlar da kazanmak isteyecek ancak Beşiktaş böyle büyük maçlara alışık. Beşiktaş taraftarı sizlerden sadece mücadele değil, yüreklerini ortaya koymanızı bekliyor. Hepiniz bu formanın ağırlığını biliyorsunuz, şimdi bunu sahada gösterin.”

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Sahada her şeyimizi vereceğiz

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ise karşılaşmanın medyada kendisiyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho arasındaki bir çekişme gibi yansıtılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Norveçli çalıştırıcı, oyuncularına yaptığı konuşmada, “Taraftarlarımız için, camiamız için sahada her şeyi vereceğiz. Rakibin kim olduğu değil, bizim ne yaptığımız önemli. İki takım da iyi oyunculardan kurulu... Kafası rahat olan, futbolunu rakibine kabul ettiren derbiyi kazanır. Oyununuzu kabul ettirin yeter” ifadelerini kullandı.