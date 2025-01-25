Solskjaer'den Chamberlain'e güven oyu!

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Beşiktaş'ta bu sezon Giovanni van Bronckhorst döneminde hiç oynatılmayan, sonrasında Serdar Topraktepe’nin 5 lig maçında şans verdiği Alex OxladeChamberlain’e yeni teknik direktör Ole Gunnar Solsjkaer’den güvenoyu geldi.

4-1 kazanılan Athletic Bilbao karşılaşmasından sonra transferle ilgili soru üzerine, “Öncelikle elimdeki futbolcuları geliştirmek istiyorum. Chamberlain gibi bir oyuncumuz var, sakatlık geçirdi, zor bir süreçten geçiyor” diyerek bundan sonra izleyeceği yol haritasının ipuçlarını veren Norveçli çalıştırıcının, İngiliz oyuncuyla özel görüşmeler yaparak özgüven aşıladığı öğrenildi.

Solskjaer’in uzun yıllar Arsenal ve Liverpool gibi dünya devlerinde forma giyen Oxlade Chamberlain’in özellikle top kullanma becerisinden faydalanmak istediği belirtildi.

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