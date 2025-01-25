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Solskjaer'den Chamberlain'e güven oyu!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Chamberlain#Süper Lig
Solskjaerden Chamberlaine güven oyu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 07:00

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü, adeta yok sayıldığı Van Bronckhorst döneminden sonra Topraktepe’nin göreve gelişiyle oynamaya başlayan ngiliz futbolcunun takımda kalmasını istiyor.

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Beşiktaş'ta bu sezon Giovanni van Bronckhorst döneminde hiç oynatılmayan, sonrasında Serdar Topraktepe’nin 5 lig maçında şans verdiği Alex OxladeChamberlain’e yeni teknik direktör Ole Gunnar Solsjkaer’den güvenoyu geldi.

4-1 kazanılan Athletic Bilbao karşılaşmasından sonra transferle ilgili soru üzerine, “Öncelikle elimdeki futbolcuları geliştirmek istiyorum. Chamberlain gibi bir oyuncumuz var, sakatlık geçirdi, zor bir süreçten geçiyor” diyerek bundan sonra izleyeceği yol haritasının ipuçlarını veren Norveçli çalıştırıcının, İngiliz oyuncuyla özel görüşmeler yaparak özgüven aşıladığı öğrenildi.

Solskjaer’in uzun yıllar Arsenal ve Liverpool gibi dünya devlerinde forma giyen Oxlade Chamberlain’in özellikle top kullanma becerisinden faydalanmak istediği belirtildi.

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#Beşiktaş#Chamberlain#Süper Lig

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