Solskjaer'den ayrılık sonrası ilk açıklama: 'O maçı kaybedersem kovulacağımı biliyordum!'

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne'a elendikten sonra Beşiktaş'la yolları ayrılan Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımdaki günlerine dair itiraflarda bulundu.

Mancheser United'ın efsane oyuncuları Roy Keane, Paul Scholes ve Gary Neville'in yönettiği "Stick to football" Youtube kanalına konuşan Solskjaer şu ifadeleri kullandı:

"BEŞİKTAŞ TERCİHİMDEN HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM"

"Çoğu zaman yaptıklarınızdan değil, yapmadıklarınızdan pişman olursunuz. Beşiktaş tercihimden hiç pişman değilim. Harika bir deneyimdi. Beşiktaş'taki dönemim için tam bir roller coaster diyebilirim, ama harikaydı. İnsanlar inanılmaz tutkulu, hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Ben o kulübe istikrar getirecek doğru adam mıydım emin değilim. Ya da şöyle diyeyim, kulübe istikrar getirmeyi umuyordum ama başaramadık."

Haberin Devamı

"TÜRKİYE'DE İNSANLAR KAZANDIĞINDA ÇOK YUKARIDA, KAYBEDİNCE ÇOK AŞAĞIDA"

"Ben daha sakin bir insanım, rahatım. Ama Türkiye'de insanlar maç kazanırken çok yukarıda, kaybederken çok aşağıda. Maçı kaybedince 'her şey bitti', maçı kazanınca 'tam parti moduna geç' şeklindeydi. Ben hiçbir zaman duygusal olarak ne çok yukarı çıkarım ne çok aşağı inerim. Onları yavaş yavaş benim bakış açıma, düşünce tarzıma çekmeyi umuyordum. Ama tutku o kadar yüksekti ki başaramadım."

"BENDEN ÖNCEKİ 5-6 TEKNİK DİREKTÖRDEN DAHA FAZLA GÖREVDE KALABİLDİM"

"Türkiye'de teknik direktörlerin kovulma süresi sanırım ortalama olarak 6–7 ay falan, durum o kadar kötü yani. Ben yine de benden önceki beş veya altı hocadan daha uzun kalabildim. Ama Beşiktaş gerçekten büyük kulüp. İnsanları gerçekten çok sevdim. Stadyumdaki atmosfer inanılmaz. İşler yolundayken, mesela Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi yendiğimiz zamanlar, her şey inanılmaz oluyor, sen 'en iyi' oluyorsun. Sonra kaybediyorsun…"

"O MAÇI KAYBEDERSEM KOVULACAĞIMI BİLİYORDUM"

"Lausanne'a kaybettik. O tamamen benim sorumluluğumdu. Benim yüzümdendi. Ligde ilk maçı kazanmıştık, sonra Avrupa'da kaybedip elendik. O maçı kaybedersem kovulacağımı biliyordum. Avrupa'da devam etmemiz gerektiğini biliyorduk.

Haberin Devamı

Lausanne maçından sonra basın toplantısını yaptım. Çıkarken bana 'Başkan seni görmek istiyor' dediler. Bu iki şeyden biridir: Ya kovulursun, ya da milli maç arası olduğu için 'Hadi plan yapalım' gibi... Ben de 'Herhalde kovuluyorum' diye düşündüm.

Yönetim kurulunun tamamı oradaydı. Hepsiyle hâlâ iyi bir ilişkimiz var. Ama futbolda sonuçlar önemlidir. Kulüp için 'bu olmuyor' noktasına gelmişlerdi. Sonuçlar iyi değildi ve konunun kişisel olarak benimle bir alakası yoktu. Futbolda işler böyle yürüyor.

Aynı gün, maçtan önce başkanla öğle yemeği yemiştik. Bir önceki gece Manchester United, Grimsby'ye kaybetmişti. Ben de 'Futbolda olur böyle şeyler' modundaydım. Başkan da 'Tahtaya vuralım, umarım bizim başımıza gelmez' gibi bir şey dedi. Altı saat sonra kendimi onun ofisinde otururken buldum. Birbirimize sarıldık, 'Görüşürüz' dedik. Hepsiyle hala çok iyi ilişkilerim var."

Haberin Devamı