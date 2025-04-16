Solskjaer vatandaşını istedi! Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan ve Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş, sezonu 3.sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

Sezon sonunda çok sayıda futbolcu ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda takımın baştan aşağıya değişmesi bekleniyor.

Bu kapsamda transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sports Digitale'in haberine göre; Beşiktaş Bodo/Glimt kaptanı Patrick Berg transferi için kulübü ve kendisiyle temasa geçti.

Teknik heyetin de onay verdiği 27 yaşındaki ön liberonun transfer listesinde üst sıralarda bulunduğu belirtiliyor.

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BERG GELMEYE SICAK!

Patrick Berg'in Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı ve kulüpler düzeyinde pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Berg'in kulübü ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

PATRICK BERG'İN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine Bodo/Glimt alt yapısında başlayan ve 2014'te burada A takıma yükselen Patrick Berg, Ocak 2022'de 4.5 milyon Euro karşılığında Fransız kulübü RC Lens'e transfer oldu.

Fransa macerası kısa süren Berg, 9 ayın sonunda 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bodo'ya geri döndü.

Bodo/Glimt formasıyla bugüne dek 290 maça çıkan Berg, 38 gol - 37 asist üretti.

Norveç Milli Takımı'nın formasını da 32 maçta terleten Berg, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.