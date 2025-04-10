Solskjaer, takımını Başakşehir maçı için motive ediyor: 'Son maçın 2. yarısındaki mücadeleyi istiyorum!'

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Süper Lig’de zirvenin 23 puan gerisinde kaldığı sezonu üçüncü sırada bitirmek isteyen Beşiktaş cumartesi günü sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçta hata istemiyor.

Siyah beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de cumartesi günü oynanacak karşılaşma için takımı özel olarak motive ediyor.

Norveçli çalıştırıcı, Başakşehir’in iç sahada oynanan maçlarda kulübe zorluk çıkardığına dikkat çekerken “Süper Lig’in en çok koşan, mücadele eden, sistemli oynayan takımlarından biri olan Başakşehir karşısında hata yapma lüksümüz yok” diyerek oyuncularını uyardı.

"KARAKTER KOYMALI CESUR OYNAMALIYIZ"

Başakşehir'in kontratak oyununa da vurgu yapan Solskjaer sözlerini şöyle sürdürdü “Piatek ve Keny etkili isimler. Kontrataklarda çok kolay pozisyon buluyorlar. Yardımlaşmayı arttıralım ve paslaşalım. Kasımpaşa maçının 2. yarısındaki oyunu ortaya koyarsak rahat kazanacağımızı düşünüyorum. Sizden son maçın ikinci bölümündeki oyuna karakter koyan, tempo kazandıran ve cesaret gösterdiğiniz performansını istiyorum.”