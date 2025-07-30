Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçının şifresini verdi : 'Hayat memat meselesi!'

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mücadele öncesinde konuştu.

İşte Solskjaer'in açıklamaları;

"İLK GOLÜ ATMAK HAYAT MEMAT MESELESİ"

"Shakhtar'ı analiz ettik. İki gol bulmak zorundayız. Kendimizi bu maçta daha iyi yansıtmalıyız. İyi çalıştık. İlk yarısı bitti maçın, ikinci yarı oynanacak. Birinci golü atmak çok önemli, hayat memat meselesi.

ORKUN KÖKÇÜ...

Orkun Kökçü'nün ufak bir sakatlığı var. Yüzde yüz hazır değildi. Zaten Dünya Kulüpler Kupası'ndan geç geldi. Ancak onun burada olmasını istedik çünkü önemli bir oyuncu. Bugün takımla idman yapabileceğinden de emin değilim. Yarınki maç için de yüzde yüz olmadığını söyleyebilirim. 11 ayı düşünmek zorundayız. Eğer çok riskliyse Orkun'un oynaması ona göre aksiyon alacağız.

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"GEDSON'UN GİDİŞİYLE BAŞA ÇIKMAYI ÖĞRENMELİYİZ"

Gedson ayrılırken çok duygusaldı, bu benim sürekli hatırlayacağım bir şeydi. Gideceğini bilmesine rağmen geçen hafta çok iyiydi. Kartal geçen hafta sonradan oyuna girdi, Joao Mario var, Gedson'dan farklı tipte oyuncular var. Yerine başka bir oyuncu getireceğimizi düşünüyorum. Başkanımız bu anlamda çok istekli. Orkun ve Tammy gibi üst düzey oyuncuları aldık, daha iyi bir takım kurmak için üst düzey oyuncular arıyoruz.

Gedson, sadece çok iyi bir oyuncu değil aynı zamanda çok iyi bir karakter. Onu çok seviyorduk. Ne kadar sevsek de, ne kadar iyi olsa da maalesef onu tutamadık. Onun için en iyisini diliyorum. Gedson'un gidişiyle başa çıkmayı öğrenmemiz lazım.