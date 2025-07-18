Solskjaer: 'Şans verdim ama fikrimi değiştiremediler'

Haberin Devamı

Beşiktaş 4 Temmuz’da başladığı Avusturya kampını tamamlayıp İstanbul’a dönerken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer hazırlık maçlarındaki sonuçların takımın geneli için ölçü olmadığını sezona hazır olduklarını söyledi. Avusturya’da oynanan 4 maçta 2 mağlubiyet ve 1’er galibiyet ile beraberlik alan Kartal’da Norveçli çalıştırıcı kiradan dönen, alt yapıdan çıkan tüm oyunculara eşit mesafede yaklaşarak adaletli forma dağıttığını ifade ederken şu ifadeleri kullandı.

YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSI İYİ

Tüm oyuncuların performanslarını gözlemledim. Hazırlık maçlarında oyuncularımı tek tek analiz ettim. Son maçta bazı oyunculara fikrimi değiştirsinler diye, oynatmak için şans verdim. Bazıları fikrimi değiştiremedi. Takımda sisteme uymayanlarla yollarımızı ayıracağız. Yeni transferlerin performansı çok iyi. Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve David Jurasek takımla kaynaştı ve arkadaşlık ortamı süper. Geçen yıldan farklı koşan savaşan, paslaşan şampiyonluğa oynayan takıma sahibiz.”

Haberin Devamı

TARAFTARIMIZ BİZE GÜVENSİN

Ole Gunnar Solskjaer, 24 Temmuz’da UEFA Avrupa Ligi’nde 2. eleme turunda Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile oynanacak maçla ile ilgili olarak ise “Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar önemli değil. Şu an tamamen Shakhtar ile oynayacağımız maça odaklandık. Rakibimizin Ilves ile onadığı maçı analiz ettik. İyi koşuyorlar. 6-7 km fazla koştular. Ama bizim gerçek takımımızı kimse izlemedi. Shakhtar iyi bir takım fakat eleyebiliriz. Taraftarlarımız bu konuda bize güvensinler” dedi.