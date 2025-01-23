Solskjaer ilk maçındaki galibiyetin sırrını anlattı: Savaşan bir takım istedim

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Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, 4 gollü galibiyetin sürpriz olmadığını belirterek, “Oyuncularıma savaşan bir takım görmek istediğimi söyledim. Savaşırsak nasıl şanslar yakalayabileceğimizi akıllı ve savaşan bir oyunun nasıl olacağını anlattım. Onlar da bunu gösterdi. İyi başladık. Harika bir sonuç aldık. Herkes birbiri için savaştı. Taraftarla bağları kayda değer noktalardan biriydi” ifadesini kullandı.

HENÜZ GÖKYÜZÜNE ULAŞAMADIK

Norveçli çalıştırıcı “Gökyüzü sınırdır demiştiniz. Bugün gökyüzünü gördünüz mü?” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Oraya ulaştık diyemeyiz. Adım adım devam edeceğiz. 3 puan önemliydi. Hollanda’daki maçla Avrupa’da yolumuza devam edeceğiz. Daha çok çalışan ve hücumda daha etkili bir takım için çalışacağız. Bunlar adım adım olacak. İlk adımı attık. Devamı gelecek.”